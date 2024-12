Innsbrucker Haie: EnttÃ¤uschung in Vorarlberg

Innsbruck. (PM HCI) Mit großen Erwartungen sind die Haie nach Feldkirch gereist. Am Ende setzt es eine enttäuschende Niederlage.

Die Fans in der Vorarlberghalle sehen ein flottes erstes Drittel mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Auf Seiten der Pioneers haben Sowder und Passolt in den ersten Minuten die besten Gelegenheiten, die den Haien klopfen Bär und Rassell bei Pioneers-Goalie Madlener an. In Minute 6 jubeln die Vorarlberger Fans etwas verfrüht. Die Scheibe ist zwar im HCI-Kasten, die Refs geben den Treffer aber nicht. Zwei Minuten später ist es aber dann so weit. Sowder bringt die Hausherren im Powerplay nach einer schönen Aktion in Führung.

Die Haie reagieren aber sofort, und können kurz darauf ausgleichen. Elias Stöffler bezwingt Madlener mit einem verdeckten Schuss zum 1:1 (Stöfflers erstes Profitor). Das ist auch der Stand nach 20 Minuten.

Im Mittedrittel spielen zunächst nur die Pioneers. Die Vorarlberger haben eine Handvoll Riesenchancen, sogar einmal eineinhalb Minuten eine 5 gegen 3 Überzahl, können aus dieser Dominanz vorerst aber kein Kapital schlagen. Evan Buitenhuis hält seine Haie in dieser Phase mit mehreren Paraden im Spiel, eine davon verdient die Bezeichnung „Save oft he Year“. Lediglich bei einem von Lukas Maier abgefälschten Schuss hat Buitenhuis das Nachsehen (28.). Die Haie können aber wieder ausgleichen. Lukas Bär erzielt praktisch aus der ersten Chance der Tiroler im zweiten Drittel das 2:2. Das Tor hilft den Haien etwas, dennoch bleiben die Pioneers tonangebend und gehen durch Josh Passolt in der 37. Minute wieder in Führung. Die Tiroler überstehen dann noch ein weiteres Powerplay der Pioneers. Es geht mit 3:2 in die Kabinen. Die Haie brauchen eine Leistungssteigerung, um noch Punkte aus dem Ländle mitzunehmen.

Im Schlussdrittel muss Markus Gratzer den bis dahin überragenden Evan Buitenhuis ersetzen. Der Goalie muss angeschlagen passen. Die Haie sind jetzt druckvoller, dürften den Ernst der Lage erkannt haben, laufen nach 46 Minuten aber einem Zweitore-Rückstand hinterher. Passolt trifft aus dem Slot zum 4:2. Als die Pioneers aus einem Konter durch Centazzo auf 5:2 erhöhen ist die Entscheidung gefallen (49.). Die Haie können sich nicht mehr aufbäumen, die Vorarlberger spielen die Partie nach Hause.

Der HCI verliert bei den Pioneers mit 2:5. Am Samstag kommt der VSV in die TIWAG Arena.

Pioneers Vorarlberg – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 5:2 (1:1,2:1,2:0)

Torfolge: 1:0 Sowder (8./PP1), 1:1 Stöffler (10.), 2:1 Maier (28.), 2:2 Bär (32.), 3:2 Passolt (37.), 4:2 Passolt (47.), 5:2 Centazzo (49.);

