Innsbruck: Zweiter Test gegen Thurgau

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI trifft morgen im zweiten Testspiel der Preseason auswärts auf den HC Thurgau.

Das erste Kräftemessen vor wenigen Tagen haben die Haie knapp für sich entschieden.

2:1 nach hartem Kampf – ein Powerplaytor von Rückkehrer Joel Messner sicherte dem HC TIWAG Innsbruck-Die Haie am vergangenen Samstag den vielumjubelten Sieg. Ein guter Test, denn der HC Thurgau präsentierte sich als junge, bissige Truppe.

Headcoach Ryan Kinasewich, der heute übrigens seinen 43. Geburtstag feiert, war mit der Vorstellung zufrieden: „In Anbetracht dessen, dass es unser erstes Spiel war, hat schon viel funktioniert. Wir haben viel Tempo und Härte aufs Eis gebracht“.

Das Team hat jetzt weitere Trainingseinheiten in den Beinen, der Coach erwartet sich für morgen naturgemäß eine Steigerung: „Diese Woche haben wir viel an den Abläufen und den einzelnen Systemen gearbeitet, die Jungs waren sehr konzentriert und voll dabei. Ich hoffe doch, dass wir morgen in allen drei Zonen entschlossener, klarer und präziser auftreten. Im letzten Spiel gab es doch einige grobe Schnitzer, was für ein erstes Match in der Saison aber völlig normal ist“. Kinasewich stellt die Devise für morgen klar: „Sauberer in der Defensive, zielstrebiger in der Offensive, mehr Verkehr vor dem Tor!“

Bei den Haien kehrt Noah Kerber nach einer Verletzung in den Kader zurück. Neo-Verteidiger Quinn Wichers soll sein Debüt im Haie-Dress feiern.

HC Thurgau – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie

Freitag, 21.08.2026, 19:00 Uhr – Güttingersreuti, Weinfelden (CH

373 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht