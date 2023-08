Innsbruck zum Auftakt gegen Genf!

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Für den HC TIWAG Innsbruck beginnt morgen das Abenteuer Champions Hockey League. Auftaktgegner ist kein geringerer als der Schweizer...

Artikel anhören Artikel anhören

Innsbruck. (PM Haie) Für den HC TIWAG Innsbruck beginnt morgen das Abenteuer Champions Hockey League. Auftaktgegner ist kein geringerer als der Schweizer Meister!

Die Vorbereitungen in und um die TIWAG Arena laufen auf Hochtouren, alles fiebert dem Auftakt der Champions Hockey League entgegen. Und gleich zu Beginn bekommt es der HCI mit einem harten Brocken zu tun. Mit Genéve-Servette HC ist der regierende Schweizer Meister in Innsbruck zu Gast (Puckdrop 20:20 Uhr). „Jeder im Verein ist aufgeregt, das spürt man. Wir als Team sind heiß, und freuen uns darauf, uns mit einem der besten Teams Europas zu messen“, so Headcoach Mitch O’Keefe.

Der Gegner

Genéve-Servette HC wurde 1905 gegründet, und ist folglich ein Verein mit viel, viel Tradition. Doch erst in der vergangenen Saison gelang den Genfern der erste Meistertitel in der National League. Das Team ist reich an Erfahrung. Der Kader hat unter anderem fast 2.800 NHL-Partien, knapp 200 Spiele bei der A-WM oder über 700 Spiele in der KHL auf dem Buckel. Klingendster Name ist wohl Ex-NHL-Profi Valtteri Filppula. Der mittlerweile 39-jährige holte unter anderem mit den Detroit Red Wings den Stanley Cup, spielte auch für Tampa Bay, Philadelphia und die New York Islanders, und holte mit Finnland sowohl den WM-Titel als auch Olympiagold. Filppula ist damit auch der bisher einzige Finne im elitären „Triple Gold Club“, also jenem Kreis an Eishockeyspielern und -trainern, die sowohl Stanley Cup, WM und Olympiagold geholt haben.

Andere Regeln bei Strafen

In der diesjährigen CHL-Saison werden im Über- und Unterzahlspiel neue Regeln getestet. Diese werden nur in der Königsklasse angewendet. Die sollen das Spiel noch spannender und intensiver machen. 1. Kleine Strafen werden genauso behandelt wie große. Sprich: Eine Mannschaft, die eine kleine Strafe verursacht hat, bleibt in Unterzahl, auch wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor erzielt. Die Strafe geht in jedem Fall über die gesamte zeitliche Distanz. 2. Angezeigte Strafen werden immer vollstreckt und auch dann verbüßt, wenn das Team in numerischer Überlegenheit ein Tor erzielt. 3. Ein Tor in Unterzahl löscht eine laufende kleine Strafe. Wenn einem Team ein Shorthander (Tor in Unterzahl) gelingt, wird dies mit der Aufhebung der restlichen Strafzeit für den Spieler mit der kürzesten Restzeit auf der Strafbank belohnt.

Spezielle Fan-Aktion

Endlich sind die neuen CHL-Trikots da!

– Fans mit einem gültigen CHL-Ticket oder einem gültigen Abo erhalten das CHL-Trikot für nur € 75,- (mit Beflockung € 85,-). Diese Aktion kann beim Haie-Fanshop in der TIWAG Arena eingelöst werden.

– Das CHL-Trikot ist weiterhin regulär für € 89,90,- in unserem Online Shop erhältlich

Champions Hockey League – Spieltag 1:

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Genéve-Servette HC

Donnerstag, 31.08.2023, 20:20 Uhr – TIWAG Arena

4377 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten