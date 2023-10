Innsbruck: Wir werden hungrig sein

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck empfängt morgen die Pioneers. HCI-Stürmer Adam Rockwood verspricht bissige Haie. Die Heimniederlage gegen Fehérvár war...

Artikel anhören Artikel anhören

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck empfängt morgen die Pioneers. HCI-Stürmer Adam Rockwood verspricht bissige Haie.

Die Heimniederlage gegen Fehérvár war für die Haie ein Dämpfer. In den letzten Trainingstagen kehrte im Lager der Tiroler aber wieder die Zuversicht zurück. „Es war eine richtig gute Woche, wir werden hungrig sein. Wir haben bei der ersten Partie gegen die Pioneers auswärts die Punkte gestohlen, deshalb sind wir auch morgen voll auf Sieg eingestellt“, so Stürmer Adam Rockwood. Der Kanadier kommt in den letzten Wochen immer besser in Schwung, sammelte in den vergangenen drei Ligaspielen sechs Punkte (2G/4A). „Ich fühle mich in unserem System immer wohler, spiele mit mehr Selbstvertrauen, versuche mehr Verantwortung zu übernehmen. Da haben auch die Spiele in der Champions Hockey League gegen Top-Gegner wie etwa Skelleftea geholfen“, meint Rockwood.

Selbstvertrauen haben auch die Pioneers. Die Vorarlberger zählen nach dem ersten Viertel des Grunddurchganges mit Sicherheit zu den bisherigen Überraschungen der Saison. Die Pioneers liegen auf Zwischenrang acht, einen Platz hinter den Haien. In den ersten 14 Spielen konnten sie bereits sechs Siege feiern. In der gesamten letzten Regular Season waren es gerade einmal elf Siege. Erst gestern schickten die Pioneers den VSV mit einer 6:1-Klatsche aus der Vorarlberghalle.

Die erste Begegnung zwischen den Pioneers und den Haien endete Anfang Oktober mit einem 4:2-Erfolg der Tiroler. Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Haie die Partie mit drei Toren innerhalb von fünf Minuten, mussten jedoch bis zum Schluss um den Sieg zittern.

Auch für morgen können die Fans wohl ein enges, spannendes Westderby erwarten.

Das Spiel steht unter dem Motto „Student Night“. Alle Studierenden erhalten, nach Vorlage eines gültigen Studentenausweises, Stehplatz-Tickets für nur 10 €. Die Aftergame-Party steigt dann in der TNT Bar in der Innsbrucker Museumstraße. Die ersten 100 Biere sind frei!

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Pioneers Vorarlberg

Freitag, 27.10.2023, 19:15 Uhr – TIWAG Arena

5878 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten