Innsbruck: Tryout-Vertrag fÃ¼r Youngster

Innsbruck. (PM Haie) Die Haie verstärken sich mit Winston Frimmel.

Der 20-jährige Defender soll sich für die kommende Saison empfehlen.

Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie nimmt Winston Frimmel unter Vertrag. Der 20-jährige soll sich in einem Tryout bis zum Ende der Saison für kommende Aufgaben empfehlen. Der knapp 2-Meter-Mann spielte in der Red Bull Hockey Academy, im Nachwuchs des KAC, in Nordamerika und Schweden und Österreichs U20-Nationalteam.

Winston Frimmel: „Ich bin dankbar hier zu sein und ich werde versuchen mein Bestes für die Haie zu geben. Es ist eine gute Chance mich zu zeigen, und der Mannschaft so gut es geht zu helfen und mich für nächstes Jahr zu empfehlen.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Winston ist ein großer und robuster Rechtsschussverteidiger, der sich heuer noch für die kommende Saison empfehlen will. Er wird unsere Verteidigung bis Ende der Saison verstärken.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV