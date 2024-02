Innsbruck: Spiel 1 an Pioneers!

Innsbruck. (PM Haie) Die Haie müssen im Pre-Playoff eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Effiziente Pioneers gewinnen mit 6:3. Die Gäste aus Vorarlberg sind die ersten,...

Innsbruck. (PM Haie) Die Haie müssen im Pre-Playoff eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Effiziente Pioneers gewinnen mit 6:3.

Die Gäste aus Vorarlberg sind die ersten, die in dieser Partie gefährlich werden, und auch die ersten die treffen. Van Nes stellt in Minute 5 nach perfekter Vorarbeit von Topscorer Steven Owre auf 0:1. Die Antwort der Haie folgt aber postwendend. PIV-Goalie Madlener kann einen Ulmer-Schuss nur kurz abwehren, Zach Magwood reagiert am schnellsten und staubt ab. Wenig später müssen die Haie aber wieder einem Rückstand nachlaufen. Metzler bringt die ambitioniert auftretenden Pioneers mit 2:1 in Führung. Der HCI versucht danach Druck zu erzeugen, kommt in einer starken Phase auch zu einigen Chancen (z.B. Bär, Mackin), liegt aber nach 20 Minuten zurück.

Zu Beginn des Mitteldrittels schlägt das beste Powerplay der Liga zu. Die Pioneers zum zweiten Mal an diesem Abend in Überzahl, und Joonas Oden stellt per Rebound auf 3:1. Und es kommt für die Haie noch dicker. Luca Erne erzielt knapp zwei Minuten später wie aus dem Nichts das 4:1. Doch die Haie reagieren. Zunächst trifft Albano nur die Außenstange, wenig später fasst sich Anders Krogsgaard ein Herz und bringt die Tiroler auf 2:4 heran. Die Haie drücken nun vehement auf den Anschlusstreffer, finden einige Hochkaräter vor, bleiben aber zu ineffizient. Bezeichnend die 36. Minute. Auf der einen Seite vergeben Rockwood und Roy binnen weniger Sekunden zwei dicke Chancen, praktisch im Gegenzug trifft Maciercynski zum 5:2 für die Pioneers. Die Gäste sind an diesem Abend bislang effizienter. Weil Gordie Green noch im Mittelabschnitt im Powerplay auf 3:5 stellt bleiben die Tiroler im Spiel.

Gordie Green ist es auch, der im Schlussabschnitt die einzige ganz große Möglichkeit für die Haie vorfindet, in dieser Szene aber an Madlener scheitert. Da waren bereits 53 Minuten gespielt. Die Haie rennen zwar das gesamte dritte Drittel unermüdlich an, werden aber zu wenig zwingend. Die Pioneers warten mit dem Vorsprung im Rücken auf Konter und verteidigen geschickt. Den Schlusspunkt setzt Pioneers-Topscorer Owre in der Schlussminute mit einem empty-net-goal.

Die Pioneers gewinnen in Innsbruck mit 6:3 und gehen in der Best-of-three-Serie in Führung. Am Dienstag heißt es in Feldkirch für die Haie do or die.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – BEMER Pioneers Vorarlberg 3:6 (1:2,2:3,0:1)

Tore: Magwood (6.), Krogsgaard (29.), Green (38./PP1) bzw. Van Nes (5.), Metzler (8.), Oden (24./PP1), Erne (26.), Maciercynski (36.), Owre (60.EN);

BEMER Pioneers Vorarlberg – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie

Dienstag, 27.02.2024, 19:30 Uhr – Vorarlberghalle

Falls nötig:

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – BEMER Pioneers Vorarlberg

Donnerstag, 29.02.2024, TBD – TIWAG Arena