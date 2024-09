Innsbruck: Mehr SpaÃŸ â€“ weniger NervositÃ¤t

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck bestreitet morgen sein erstes Auswärtsspiel der Saison. Gegner: HC Pustertal! Schweres Spiel Drei Punkte aus zwei Spielen...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck bestreitet morgen sein erstes Auswärtsspiel der Saison. Gegner: HC Pustertal!

Schweres Spiel

Drei Punkte aus zwei Spielen – Headcoach Jordan Smotherman durfte mit dem ersten Wochenende in der win2day ICE Hockey League zufrieden sein. „Wir haben in diesen beiden Partien viel Gutes über unsere Jungs gelernt. Jetzt müssen wir wieder die Bereiche verbessern, in denen es nicht so gut lief.“ Dem ersten Auswärtsspiel der Saison misst Smotherman viel Wichtigkeit zu: „Für uns als Team wäre ein Sieg natürlich extrem wichtig. Aber wir wissen, dass das schwer wird, und wir einfach spielen müssen. Die Woche war gut, der Energielevel und die Anspannung im Training waren hoch, ich bin zuversichtlich“.

Lockerheit muss dabei sein

Drei Tore in zwei Spielen – auch für HCI-Forward Mark Rassell war das erste Wochenende durchaus erfolgreich. „Klar, das freut mich persönlich schon. Wichtiger ist aber das Team, und da haben wir zumindest den Sieg gegen die Pioneers einfahren können.“ Rassell geht optimistisch ins kommende Wochenende mit den Spielen in Pustertal und am Sonntag zu Hause gegen Asiago: „Wir haben zuletzt gesehen, dass wir in der Liga mit jedem mitspielen können. Jetzt müssen wir noch mehr Spaß und Lockerheit in unserem Spiel finden, da ist noch viel Nervosität drinnen. Das ist aber verständlich, da wir ein junges Team sind, viele ihre erste, zweite Profi-Saison spielen. Aber es ist nur Hockey“. HCI-Neuzugang Sascha Bauer hat bereits mit dem Team trainiert, könnte morgen in Bruneck als Hai auflaufen. „Das Ankommen war super, alle haben mich toll willkommen geheißen. Jetzt bin ich heiß aufs Spielen. Ich glaube, dass ich der Mannschaft mit meiner Erfahrung, Härte und dem Speed sicher helfen kann“, so der Stürmer.

Wölfe starten humpelnd

Null Punkte aus zwei Spielen – der HC Pustertal ist nicht nach Wunsch in die neue Saison gestartet. Allerdings hatten die Wölfe mit Fehervar (H) und Bozen (A) auch zwei anständige Kaliber vor der Brust. Gegen die Haie will das Team aus Bruneck umso mehr die ersten Punkte der Saison einfahren. Auch bei den Wölfen wurde im Sommer viel umgestellt. Mit neuem Coach und neuen Spielern (unter anderem Ex-Hai Tyler Coulter) soll an den guten Erfolg des Vorjahres (immerhin Playoff-Halbfinale) angeknüpft werden.

HC Pustertal Wölfe – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie

Freitag, 27.09.2024, 19:45 Uhr – Intercable Arena Bruneck