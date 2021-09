Innsbruck: Letzter Test gegen Ljubljana!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie trifft am Freitag im letzten Testspiel auf Olimpija Ljubljana. Eine echte Standortbestimmung genau eine Woche vor...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie trifft am Freitag im letzten Testspiel auf Olimpija Ljubljana.

Eine echte Standortbestimmung genau eine Woche vor dem Opener in der bet-at-home ICE Hockey League.

Das Spiel gegen den Ligakonkurrenten ist wahrlich eine Generalprobe, sind die Slowenen doch in einer Woche auch der Gegner beim Meisterschaftsauftakt in der TIWAG Arena.

Die Haie konnten zuletzt in der Vorbereitung vier Siege in Folge feiern, zeigten sich vor Allem defensiv stabil. Dennoch wartet noch ein langer Weg auf das Team, ist Assistant-Coach Florian Pedevilla überzeugt: „Wir sind natürlich noch lange nicht dort, wo wir hin wollen. Ziel für Freitag ist es, in allen Bereichen einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, und unser System weiter zu verinnerlichen.“

Der Tiroler erwartet einen starken Gegner: „Ljubljana war immer schon sehr unangenehm. Sie sind vor Allem immer eisläuferisch sehr gut gewesen. Für uns wird es ein richtig guter Test, und wir wollen auch durchaus ein Zeichen in Richtung Ligastart setzen.“

Tickets für die Partie gibt es wie immer am Spieltag bei der TIWAG Arena oder im Vorverkauf über Ö-Ticket.

HC TIWAG Innsbruck – HK SZ Olimpija Ljubljana

Freitag, 09.09.2021 – 19.15 Uhr – TIWAG Arena