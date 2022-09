Innsbruck: Letzte Tests vor Saisonstart

Innsbruck. (PM Haie) HC TIWAG Innsbruck geht ins letzte Testwochenende vor Beginn der neuen Saison in der win2day ICE Hockey League. Gegner werden zwei...

Innsbruck. (PM Haie) HC TIWAG Innsbruck geht ins letzte Testwochenende vor Beginn der neuen Saison in der win2day ICE Hockey League.

Gegner werden zwei Mal die Pioneers Vorarlberg sein.

Die Haie treffen damit nach dem Match gegen Asiago wieder auf einen Liganeuling. Die BEMER Pioneers Vorarlberg sollen die neue starke Eishockeykraft im westlichsten Bundesland werden. Stammverein ist die VEU Feldkirch. Damit ist nach 18 Jahren Pause die Hockeystadt Feldkirch wieder Teil der Liga.

Für den HC TIWAG Innsbruck geht es in den letzten beiden Vorbereitungsspielen (Freitag in Feldkirch, Sonntag in der TIWAG Arena) vor Allem darum, sich den letzten Schliff für den Ligastart in einer Woche zu holen. Headcoach Mitch O’Keefe: „Wie immer zählen in der Preseason weniger die Ergebnisse, als viel mehr die Entwicklung des Teams. Wir wollen Fehler, die wir noch machen, ausbügeln, und weiter an unserem System arbeiten. Zudem wird es interessant sein, ein neues Team in der Liga kennenzulernen. Das wird sicher auch zeigen, wo wir stehen.“

Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung ist der Coach zufrieden. „Wir haben viele neue Spieler, einiges geändert, doch die Jungs ziehen voll mit“, meint der Kanadier.

BEMER Pioneers Vorarlberg – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie

Freitag, 09.09.2022, 19.30 Uhr – Vorarlberghalle, Feldkirch

HC TIWAG Innsbruck – BEMER Pioneers Vorarlberg

Sonntag, 11.09.2022, 17.30 Uhr – TIWAG Arena, Innsbruck