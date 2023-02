Innsbruck: Helewka trifft beim Comeback zum Sieg!

Innsbruck. (PM Haie) Die Innsbrucker Haie feiern in Vorarlberg gegen die Pioneers einen ungefährdeten 7:3-Auswärtserfolg und benötigen nur noch einen Punkt für Platz drei....

Innsbruck. (PM Haie) Die Innsbrucker Haie feiern in Vorarlberg gegen die Pioneers einen ungefährdeten 7:3-Auswärtserfolg und benötigen nur noch einen Punkt für Platz drei.

Fast ein ganzes Monat war er nicht dabei. Etliche Spiele mussten die Innsbrucker Haie in den vergangenen Wochen ohne einen ihrer ganz großen Offensivstars auskommen. Im Auswärtsspiel gegen die Pioneers aus Vorarlberg war Adam Helewka dann endlich wieder dabei. Und er kehrte schon fast standesgemäß zurück, avancierte mit einem Doppelpack binnen 28 Sekunden im Mittelabschnitt wie so oft zum Matchwinner für die Innsbrucker Haie. Aber der Reihe nach. Headcoach Mitch O’Keefe frohlockte schon im Vorfeld der Partie und freute sich nach vielen Wochen über ein volles Lineup. Trotz Qual der Wahl bremste der Kanadier vor dem Gastspiel in Vorarlberg aufkommende Euphorie und mahnte gegen das Tabellenschlusslicht zur Vorsicht. Zumal angesagte Pflichtsiege mitunter die schwersten im Geschäft sind. Und O’Keefe sollte, zumindest zu Beginn, Recht behalten, seine Schützlinge kamen schließlich im ersten Drittel nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Trotz großer Überlegenheit und einiger hochkarätigen Torchancen. Aber auch Rene Swette im Tor der Tiroler musste sich bei einem Penalty auszeichnen. Luft nach oben gab es nach 20 Minuten allemal.

Und die benötigte Leistungssteigerung präsentierten die Haie dann auch folgerichtig im zweiten Drittel. In Person von Comeback-Kid Adam Helewka. Nach 26 Minuten führten die Gäste aus Tirol mit 3:1 und hatten die Partie spätestens in dieser Phase nun völlig im Griff. Die Führung hätte auch noch deutlicher ausfallen können, aber Madlener im Tor der Gastgeber zeigte ein ums andere Mal gute Paraden. Das 2:3 spät im zweiten Abschnitt hatte nur wenige Augenblicke Bestand, Martin Ulmer stellte noch vor der Pause den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

In Minute 50 war die Messe in Feldkirch dann endgültig gelesen, Tyler Coulter lieferte in Überzahl mit dem Treffer zum 5:2 die Entscheidung. Weitere Tore durch Shaw (53./pp) und Mackin (55./pp) sowie van Nes auf Seiten der Gastgeber sorgten am Ende für klare Verhältnisse und einen 7:3-Auswärtserfolg für das Team von Trainer Mitch O‘Keefe.

Mit einem Punkt im kommenden (letzten) Heimspiel gegen Graz hätten die Innsbrucker Haie zumindest Rang drei nach dem Grunddurchgang fixiert.

BEMER Pioneers Vorarlberg – HC TIWAG Innsbruck 3:7 (1:1, 1:3, 1:3)

Tore: Mayer (9., 38./pp), van Nes (51.) bzw. Shaw (4., 53./pp), Helewka (26., 26.), Ulmer (39.), Coulter (50./pp), Mackin (55./pp).

