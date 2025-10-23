Innsbruck: Heimdoppel gegen Bozen und Villach

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI hofft an diesem Wochenende auf Punktezuwachs. Die Haie empfangen Bozen und Villach in der TIWAG Arena.

Den Anfang macht am Freitag das Tiroler Derby gegen den HCB Südtirol Alperia. Die Haie brennen auf dieses Duell, so HCI-Verteidiger Mario Ebner: „Natürlich, im Derby sind von Haus aus gleich mehr Emotionen im Spiel. Wir hoffen auf eine volle Halle, und eine heiße Stimmung.“ Gegen Topteams haben die Haie zuletzt zwar nicht immer gepunktet, aber starke Leistungen gezeigt. Matt Wilkins, der nach seiner Verletzungspause zuletzt erstmals in dieser Saison im Kader stand, glaubt aber nicht, dass das daraufhin deutet, dass sich der HCI gegen starke Teams leichter tun könnte: „Nein, ich glaube es hängt damit zusammen, dass wir als Team wachsen, und Schritt für Schritt besser werden. Topteams hin oder her – in dieser Liga kann jeder jeden schlagen, du musst jeden Abend bereit sein und die beste Leistung abrufen. Hoffentlich gelingt uns das am Freitag.“

Die Foxes aus Bozen stehen derzeit auf Tabellenrang 3. Nach den ersten 10 Runden stehen 7 Siege und 3 Niederlagen zu Buche. Der Kader unter Neo-Coach Kurt Kleinendorst ist auch in dieser Saison gewohnt stark und mit viel Routine besetzt. Neuerwerbungen wie Cole Schneider (über 800 AHL- und 6 NHL-Spiele), Brett Pollock (DEL- und KHL-erfahren) oder Shane Gersich (2018 im erweiterten Kader von Stanley Cup Gewinner Washington) haben schon eingeschlagen, führen die interne Scorerwertung an.

Die Haie versuchen morgen eine Serie zu beenden. Die letzten 7 Tiroler Derbys in der Liga gingen allesamt an die Foxes. Den letzten Sieg konnte der HCI am Neujahrstag 2024 in Bozen feiern. Endstand damals 4:2 – die Haie Torschützen: Rockwood, Green, Mackin und Roy.

Bereits am Tag nach dem Tiroler Derby empfangen die Haie die Adler aus Villach. Mit dem VSV haben die Tiroler eine Rechnung offen. Vor zwei Wochen unterlag man in Villach mit 1:5. Nach zwei Dritteln war es 1:1 gestanden, die Haie verabsäumten es in diesem Spiel vor Allem aus den zahlreichen Powerplays Kapital zu schlagen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HCB Südtirol Alperia

Freitag, 24.10.2025, 19:15 Uhr – TIWAG Arena

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC iDM Wärmepumpen VSV

Samstag. 25.10.2025, 17:30 Uhr – TIWAG Arena



