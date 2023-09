Innsbruck: Gegen makellose Adler

Artikel anhören Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck fährt zum ersten Auswärtsdoppel der noch jungen Saison. Den Auftakt macht das Spiel bei Tabellenführer...

Artikel anhören Artikel anhören

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck fährt zum ersten Auswärtsdoppel der noch jungen Saison. Den Auftakt macht das Spiel bei Tabellenführer VSV.

Im Lager der Innsbrucker Haie überwog in den letzten Tagen die Freude über die vier Punkte aus den beiden Spielen gegen Bozen und Pustertal, verflogen der Ärger über die knappe Niederlage gegen den HCP nach zwischenzeitlicher 4:2-Führung. „Natürlich hätten wir lieber sechs Punkte eingefahren, aber wir haben aus dieser Partie gegen Pustertal viel gelernt. Darauf können wir aufbauen. Was uns freut ist, dass wir eine Haie-Truppe gesehen haben die bereit und hungrig nach mehr ist“, sieht Coach Mitch O’Keefe das Positive. In Villach brauche es einen konzentrierten, starken Auftritt: „Wir müssen ein smartes Auswärtsspiel abliefern, viel Energie haben, und andererseits Villach etwas den Schwung nehmen. Wenn unsere Special Teams dann auch noch performen, haben wir eine gute Chance“, glaubt O’Keefe.

Der Gegner

Zwei Spiele, zwei Siege (4:2 in Linz, 4:1 gegen Bozen), sechs Punkte – die Adler aus Villach sind makellos in die neue Saison gestartet, lachen von der Tabellenspitze. Im Sommer konnten die bereits im Vorjahr offensivstarken Villacher beinahe den gesamten Sturm zusammenhalten. Lediglich Chris Collins wechselte nach Deutschland. Die Kärntner versuchten sich defensiv stabiler aufzustellen, holten hier gleich mehrere neue Spieler.

Ein Neuzugang kam bekannterweise auch aus Innsbruck. René Swette bildet in dieser Saison mit J.P. Lamoureux das Torhütergespann der Adler. Man darf gespannt sein, ob Swette gerade gegen seinen Ex-Klub sein Ligadebut für den VSV feiern darf.

Nicht einmal 24 Stunden nach dem Spiel in Villach wartet auf die Haie dann das nächste Auswärtsspiel. Die Tiroler gastieren bei den grünen Drachen in Ljubljana.

Haie im Livestream

Wie schon in den vergangenen Jahren bietet die win2day ICE Hockey League Livestreams für die Spiele an. Alle Infos gibt’s unter live.ice.hockey

EC iDM Wärmepumpen VSV – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie

Freitag, 22.09.2023, 19.15 Uhr – Villach Stadthalle

HK SZ Olimpija – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie

Samstag, 23.09.2023, 18.00 Uhr – Hala Tivoli

5083 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten