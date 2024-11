Innsbruck: Es geht doch!

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck gewinnt auswärts beim KAC mit 4:1. Nach zuletzt auch kritischen Stimmen liefern die Haie heute die passende...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck gewinnt auswärts beim KAC mit 4:1. Nach zuletzt auch kritischen Stimmen liefern die Haie heute die passende Antwort.

Gutes Startdrittel

Die Haie liefern in Klagenfurt ein gutes erstes Drittel ab, sind aggressiv, spielen hart, lassen den KAC offensiv selten zur Geltung kommen, und geben selbst auch den einen oder anderen Nadelstich nach vorne ab. Den ersten in Minute eins, als Lukas Bär alleine von halblinks verzieht. Danach hat der KAC die besseren Chancen, Evan Buitenhuis im Tor der Tiroler ist aber stets auf seinem Posten. Beide Teams haben im ersten Drittel jeweils eine Überzahlgelegenheit, schreiben hier aber nicht an. In der 18. Minute dürfen aber die Fans beider Mannschaften jubeln. Zunächst sind es die mitgereisten Haie-Schlachtenbummler. Lukas Bär drückt die Scheibe bei einem Gestocher über die Linie – das erste Saisontor unserer Nummer 89. Der KAC antwortet aber sofort. Nur elf Sekunden später stellt Thomas Hunderpfund aus der Drehung auf 1:1. Das ist auch der Stand nach 20 Minuten.

Blitzsauberes Drittel zwei

In den zweiten zwanzig Minuten zeigen die Haie vielleicht das beste Drittel der bisherigen Saison. Zwar starten die Tiroler mit einem Unterzahlspiel, haben dabei aber selbst durch Rassell, Mackin und Bauer die besseren Chancen. Danach sind die Haie bissiger, und machen es dem KAC im eigenen Stadion so schwer wie möglich. Die beste Möglichkeit der Klagenfurter hat Mathias From, dieser scheitert aber mit einem Schuss aufs kurze Kreuzeck an Buitenhuis. In der 32. Minute gehen die Haie zum zweiten Mal in Führung. Ryan Valentini scheitert nach schöner Einzelleistung noch an Sebastian Dahm, doch Yushiroh Hirano verwertet den Nachschuss zum 1:2. Wenig später ist beim KAC eine Strafe angezeigt, die Haie haben einen sechsten Feldspieler am Eis, und nützen diese Überzahl zum nächsten Tor. Patrick Grasso stellt nach Zuspiel von Rassell auf 1:3. Danach muss Buitenhuis noch gegen Sablattnig eingreifen. Und rettet den Haien die 3:1-Führung nach 40 Minuten.

Staubtrockenes Drittel drei

Im Schlussabschnitt spielen die Haie den Vorsprung trocken nach Hause. Der KAC läuft zwar das ganze Drittel an, kommt aber lange nicht zu Chancen, die Haie verteidigen diszipliniert und vor Allem leidenschaftlich. Am Ende des Spieles wird es aber noch einmal kritisch, denn die Tiroler sind gleich zwei Mal in Unterzahl. Doch das PK funktioniert beim

HCI, wie eigentlich schon die ganze Saison über, ausgezeichnet. Die Haie überstehen diese Phase, und setzen durch Patrick Grasso kurz vor Ende mit dem vierten Treffer selbst den Schlusspunkt.

Nach schwierigen Wochen feiert der HCI mit einem 4:1-Auswärtssieg beim KAC endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Morgen steht noch das Spiel in Ljubljana an, dann geht es in die Länderspielpause.

EC-KAC – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 1:4 (1:1,0:2,0:1)

Torfolge: 0:1 Bär (18.), 1:1 Hundertpfund (18.), 1:2 Hirano (32./GWG), 1:3 Grasso (35.), 1:4 Grasso (60./EN);

Olimpija Ljubljana – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie

Samstag, 02.11.2024, 18:00 Uhr – Hala Tivoli, Ljubljana

