Innsbruck: Endlich belohnt!

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI feiert gegen den VSV einen verdienten 5:2-Erfolg und belohnt sich nach einer guten Leistung endlich auch mit Punkten.

Der HCI erwischt gegen die Adler einen Traumstart, bereits nach 17 Sekunden steht es 1:0. Sebastian Benker bedient Matt Wilkins, der hämmert die Scheibe ins lange Eck zur Führung. Die Gäste haben in den nächsten Minuten mehr Spielanteile, ohne jedoch die ganz großen Chancen herauszuspielen, die Haie warten auf Konter. In der 8. Minute sorgt ein Ex-Hai für den Ausgleich. Nach einem Missverständnis in der Haie-Defensive erbt Adam Helewka die Scheibe und kann ins leere Tor einschieben. Danach sehen die Fans in der TIWAG Arena ein flottes erstes Drittel, in dem die Haie in Summe die größeren Möglichkeiten auf die abermalige Führung haben. Nach 20 Minuten steht es aber 1:1.

Die Haie sind auch im zweiten Abschnitt zu Beginn aktiver, kommen zu Chancen, und in Minute 24 zum 2:1. Emmet Sproule verwertet aus kurzer Distanz seinen eigenen Rebound. Villach versucht sofort zu antworten, Druck auszuüben, findet aber gegen die Haie Defensive selten ein Rezept, und wenn, ist Matt Vernon zur Stelle. Nach einer halben Stunde sind die Haie zum ersten an diesem Abend in Überzahl, haben auch gleich gute Möglichkeiten, fangen sich aber bei einem Konter den Ausgleich. Wieder ist es Helewka, der sich diese Chance nicht entgehen lässt. Jetzt sind es wieder die Villacher, die etwas mehr vom Spiel haben, der Führung näher sind. Doch es sind die Haie, die in Minute 37 zum dritten Mal in Front gehen. Benjamin Corbeil setzt sich gegen einen VSV-Verteidiger durch, bringt die Scheibe Richtung Tor, und Stefan Klassek kann den Rebound aus der Luft verwerten. Die Haie führen nach 40 Minuten mit 3:2.

Das Schlussdrittel beginnt mit einem echten Schlagabtausch, es geht hin und her, beide Teams kommen zu guten Möglichkeiten. Nach fünf Minuten haben die Haie ihr zweites Powerplay, doch wieder haben die Gäste dabei die größte Chance. Nach einer Unsicherheit der Haie kommt Maxa allein im Slot zum Schuss, Vernon bleibt Sieger. Aus einem Konter sorgen die Haie in der 49. Minute für die Vorentscheidung. Troy Lajeunesse legt mustergültig auf Sebastian Benker, der keine Mühe hat auf 4:2 zu stellen. Villach bläst danach zur Schlussoffensive, tut sich aber gegen die Tiroler schwer, gute Chancen herauszuspielen. Als Gäste-Goalie René Swette längst das Tor verlassen hat, setzt Corbeil mit dem Empty-Net-Goal den Schlusspunkt.

Der HCI feiert gegen den VSV einen verdienten 5:2-Sieg, kann sich endlich wieder über drei Punkte freuen, und geht mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Weihnachtspause.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – iDM Wärmepumpen VSV 5:2 (1:1,2:1,2:0)

Torfolge: 1:0 Wilkins (1./EQ), 1:1 Helewka (8./EQ), 2:1 Sproule (24./EQ), 2:2 Helewka (31./SH1), 3:2 Klassek (37./EQ/GWG), 4:2 Benker (49./EQ), 5:2 Corbeil (58./EN

