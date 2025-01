Innsbruck: Die Einstellung hat gestimmt

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI kassiert gegen Salzburg eine 2:6-Niederlage, liefert dem Meister aber lange einen harten Kampf.

Die ersatzgeschwächten Haie (insgesamt stehen 7 U-20 Spieler im Kader, Lorenz Klingler feiert überhaupt seinen Profieinstand) zeigen sich im ersten Drittel kampf- und charakterstark. Die Tiroler stecken den frühen Gegentreffer durch Peter Hochkofler (2.) weg, und halten gegen die Bullen dagegen. Wie zu erwarten drücken die Gäste, die selbst einige Ausfälle verkraften müssen, die Haie meist ins eigene Drittel, aber auch der HCI kommt zu gefährlichen Aktionen. Die besten Möglichkeiten haben Jeremy Bracco (14., aus spitzem Winkel) und Lukas Bär (nach schönem Pass von Stefan Klassek, 15.), beide scheitern aber an Bullen-Goalie Atte Tolvanen. Salzburg dominiert, doch weil auch das Penaltykilling der Haie bisher funktioniert steht es nach 20 Minuten „nur“ 0:1.

Im Mitteldrittel müssen die Haie früh einen Treffer einstecken. Scott Kosmachuck stellt sehenswert auf 0:2. Doch die Tiroler wehren sich weiter, und kämpfen sich immer mehr in diese Partie. Es folgt die bisher beste Phase der Haie, in der die Hausherren auch treffen. In Minute 25 erzwingt der HCI quasi den Anschlusstreffer. Zunächst scheitert Patrick Grasso noch an der Stange und Tolvanen, danach kann Jeremy Bracco aber den Rebound verwerten. Und die junge Tiroler Truppe kann wenig später sogar ausgleichen. Bei den Salzburgern ist eine Strafe angezeigt, die Haie haben eine 6:5-Überzahl, und erzielen durch Mark Rassell aus kurzer Distanz das 2:2 (30.). Die Bullen haben den Ernst der Lage erkannt, und drücken ab diesem Zeitpunkt wieder vehement, haben einige Riesenchancen auf die abermalige Führung. Die Haie-Defensive rund um den starken Jakob Brander hält dem Druck aber vorerst stand.

Salzburg schaltet im Schlussabschnitt dann noch einen Gang höher, setzt die Haie unter Dauerdruck. Ein Doppelschlag entscheidet die Partie schließlich. Benjamin Nissner (im Nachsetzen) und Andrew Rowe (nach einem Konter) stellen innerhalb von 36 Sekunden auf 2:4. Den Tirolern fehlt die Kraft, um den Bullen noch einmal ernsthaft gefährlich zu werden. Florian Baltram und der junge Leon Kolarik sorgen für den Endstand von 2:6.

Die stark ersatzgeschwächte Truppe des HCI mit zahlreichen Nachwuchsspielern liefert dem Meister aus Salzburg einen harten Kampf, verliert am Ende aber verdient mit 2:6. Am fehlenden Einsatz hat es diesmal nicht gelegen.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC Red Bull Salzburg 2:6 (0:1,2:1,0:4)

Torfolge: 0:1 Hochkofler (2.), 0:2 Kosmachuck (24.), 1:2 Bracco (25.), 2:2 Rassell (30.), 2:3 Nissner (45.), 2:4 Rowe (45.), 2:5 Baltram (49.), 2:6 Kolarik (60.);

