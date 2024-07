Innsbruck: Der neue Coach ist gelandet!

Innsbruck. (PM Haie) Neo-Headcoach Jordan Smotherman ist in Innsbruck angekommen. Heute hat er ein erstes Mal seine neue Wirkungsstätte, die TIWAG Arena, betreten. Am...

Innsbruck. (PM Haie) Neo-Headcoach Jordan Smotherman ist in Innsbruck angekommen.

Heute hat er ein erstes Mal seine neue Wirkungsstätte, die TIWAG Arena, betreten.

Am gestrigen Dienstag ist Jordan Smotherman in Innsbruck angekommen. Den ersten Tag nutzte unser Neo-Coach nicht nur für ein gemeinsames Essen mit GM Günther Hanschitz und Sportmanager Max Steinacher, sondern auch für einen ersten Bummel durch seine neue „Heimat“. „Es gefällt mir sehr gut, die Stadt ist wunderschön. Es ist fast so, als ob man durch eine Postkarte gehen würde“, so Smothermans erste Eindrücke.

Heute stattete er gemeinsam mit Max Steinacher der TIWAG Arena einen ersten Besuch ab. Auch zur Heimstätte der Haie findet Smotherman nur Positives: „Eine sehr schöne Arena, die Leute hier haben mich sehr freundlich willkommen geheißen. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich aufs Eis geht.“ In der TIWAG Arena gab es auch ein erstes Treffen mit Equipment Manager Hannes Jonach.

Zu seinen Zielen mit den Haien gibt sich Jordan Smotherman kämpferisch: „Ich gehe mit dem gleichen Ziel in die Saison mit dem ich auch in den vergangenen Jahren in die Saisonen gestartet bin. Wir wollen die Meisterschaft gewinnen. Zunächst wollen wir die Playoffs erreichen und dann sehen, wie weit es geht.“ Jetzt gelte es so schnell wie möglich ein Team zu formen. „Das ist sicher unsere wichtigste Aufgabe. Ich glaube, dass es uns hilft, dass sehr vieles neu ist. Ich bin neu, einige Spieler sind neu, für die Spieler, die schon länger hier sind, wird einiges neu – das macht es uns vielleicht etwas leichter“, meint der Coach.

Eines kann der Coach aber jetzt schon versprechen. „Wir werden das Team sein, dass am härtesten arbeitet. Wir werden alles am Eis lassen, um für die Fans und uns so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Dabei baue ich auch auf die Unterstützung der Haie-Anhänger. Sie sollen und werden uns den letzten Push geben um noch mehr aus uns herauszukitzeln. Auf die Atmosphäre bei den Heimspielen freue ich mich besonders.“

Jetzt geht für Jordan Smotherman die Saisonplanung weiter, ehe es am 7. August zum ersten Mal mit der Mannschaft aufs Eis geht.