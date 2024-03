Innsbruck: Boooooots verlÃ¤ngert!

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck hat eine wichtige Position für das Team der kommenden Saison fixiert. Goalie Evan Buitenhuis bleibt ein Hai!...

Innsbruck. (PM HCI) Der HC TIWAG Innsbruck hat eine wichtige Position für das Team der kommenden Saison fixiert. Goalie Evan Buitenhuis bleibt ein Hai!

Evan Buitenhuis bleibt Teil der Organisation des HC TIWAG Innsbruck. Der Kanadier hat seinen Vertrag mit den Innsbruckern verlängert. Den Verantwortlichen des Vereins ist es damit gelungen, eine ganz wichtige Position im Team früh zu besetzen.

Evan Buitenhuis zeigte in der vergangenen Saison herausragende Leistungen im Dress der Haie. Der 30-jährige wurde auf Anhieb einer der Publikumslieblinge im Team.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck freut sich Evan weiter im Haifischbecken begrüßen zu dürfen.

Statements

Evan Buitenhuis: „Ich freue mich und bin aufgeregt mit den Haien in eine weitere Saison gehen zu dürfen. Die Stadt und die Organisation sind für mich wie ein zweites Zuhause, ich fühle mich sehr wohl in Tirol. Ich freue mich jetzt schon mit meinen Teamkollegen ab Sommer wieder durchzustarten.“

HC TIWAG Innsbruck Sportmanager Max Steinacher: „Wir freuen uns, dass wir uns mit Evan einig wurden, und der Vertrag verlängert wurde. Er war maßgeblich an vielen Siegen in dieser Saison beteiligt und hat einen großen Anteil an unserem Aufstieg in die CHL-Playoffs. Wir schauen optimistisch in die gemeinsame Zukunft.“