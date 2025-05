IngolstÃ¤dter EigengewÃ¤chs schlieÃŸt sich dem Ligarivalen Schwenningen an

Schwenningen. (PM Wild Wings) Die nächste Karrierestation von Niklas Hübner heißt Schwenningen.

Das Ingolstädter Eigengewächs entschied sich bewusst für die Neckarstadt, um die bisherige Komfortzone zu verlassen und seine eigene Entwicklung in einem neuen Umfeld voranzutreiben.

„Wir freuen uns, dass sich Niklas für die Wild Wings entschieden hat. Er ist auf seiner Position und als 2004er Jahrgang ein Spieler, der den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte. Dafür werden wir in den kommenden Monaten intensiv mit ihm arbeiten“, sagt Schwenningens Geschäftsführer Stefan Wagner.

In der vergangenen Spielzeit lief der 190 cm große Linksschütze bis zu einer Verletzung sowohl für die Schanzer als auch beim Kooperationspartner in Ravensburg auf, wobei ihm unter anderem sein Premierentreffer in der PENNY DEL gelang. Als Juniorennationalspieler sammelte er bei der U18 und U20 wichtigen Erfahrungen und stand in beiden Altersstufen auch bei Weltmeisterschaften für den DEB auf dem Eis.

Für das kommende Kapitel am Neckar hat Niklas Hübner seine Ziele fest im Blick: „Der Wechsel nach Schwenningen ist für mich der nächste logische Schritt, da der Club jungen Spielern optimale Bedingungen bietet, um sich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Besonders die intensiven und vertrauensvollen Gespräche mit dem Trainerteam und dem Management haben mich in meiner Entscheidung bestärkt, künftig das Trikot der WILD WINGS zu tragen und eine echte Chance zu bekommen, mich auf höchstem Niveau zu beweisen.“

