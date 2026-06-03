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„Wir sind uns sicher, dass er der richtige Cheftrainer für die Eisbären ist“ – Ingolstadts bisheriger Assistenztrainer Éric Dubois wird neuer Eisbären-Cheftrainer

3. Juni 20262 Mins read149
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Eric Dubois und Stephane Richer am 02.06.2026 in Berlin - © Moritz Eden / City-Press
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Berlin. (PM Eisbären / PM ERCI) Die Eisbären Berlin haben einen neuen Head Coach verpflichtet.

Éric Dubois besetzt in der kommenden Saison die vakante Cheftrainer-Position beim amtierenden Deutschen Meister. Der Kanadier wechselt vom Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt zum Hauptstadtclub. Bei den Schanzern war er letzte Saison Assistant Coach.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Ich freue mich sehr, dass wir Éric Dubois für uns gewinnen konnten. Ich verfolge Érics Weg schon lange. Wir hatten sehr gute Gespräche und waren direkt von seinen Ideen und Konzepten überzeugt. Wir sind uns sicher, dass er der richtige Cheftrainer für die Eisbären ist. Man hat gemerkt, dass Éric es kaum abwarten kann, in Berlin loszulegen. Er kennt die PENNY DEL bereits und hat eine hohe fachliche Expertise. Éric hat jahrelang auf sehr hohem Niveau gecoacht und bringt zusätzlich umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit Nachwuchstalenten mit. Nachdem Éric vor ein paar Jahren auch schon bei uns im Trainingslager mitgearbeitet hatte, ist der Kontakt nie abgerissen. Der Stil, den er spielen lässt, passt sehr gut zu den Eisbären. Zudem möchte ich mich auch ausdrücklich beim ERC Ingolstadt bedanken, dass wir mit Éric in Verhandlungen treten durften.“

„Ich freue mich sehr, mich den Eisbären Berlin anzuschließen. Ich fühle mich geehrt, nun Teil einer Organisation mit einer so erfolgreichen Tradition zu sein. Ich freue mich darauf, mit dem hervorragenden Führungsteam der Eisbären zusammenzuarbeiten und diese Kultur weiterzuführen. Mein Dank gilt auch der gesamten Organisation in Ingolstadt, vor allem Tim Regan und Mark French, für die Möglichkeit, mich in Europa zu etablieren. Ich bin voller Tatendrang, nach Berlin zu kommen und mein neues Kapitel zu beginnen“, erklärt Éric Dubois.

Der ehemalige Verteidiger spielte zwölf Saisons professionell in Nordamerika und Europa. Unter anderem bestritt er zwischen 1997 und 2002 172 Partien für Oberhausen und Schwenningen. 2003 wechselte der Kanadier direkt nach der aktiven Karriere hinter die Bande und blickt somit auf über zwei Dekaden Trainer-Erfahrung, sowohl als Head als auch Assistant Coach. Der 56-Jährige startete seine Coaching-Laufbahn zunächst in der Quebec Major Junior Hockey League, eine der drei kanadischen Top-Nachwuchsligen. Ab 2016 verbrachte er die kommenden neun Jahre in der Organisation der Winnipeg Jets und fungierte als Co-Trainer der Manitoba Moose in der American Hockey League. Zur vergangenen Spielzeit wechselte Dubois dann erstmals nach Europa und war Assistant Coach des ERC Ingolstadt. Nun führt ihn sein Weg nach Berlin, wo er die sportlichen Geschicke des DEL-Rekordmeisters leiten wird.

Die Spielerkarriere von Eric Dubois in Zahlen

Source: Éric Dubois @ Elite Prospects

„Es ist natürlich schade, dass wir Eric verlieren, aber für ihn ist es eine große Chance. Für uns steht auch immer im Vordergrund nicht nur Spieler, sondern auch Coaches zu fördern und zu entwickeln. Deshalb unterstützen wir Eric, wenn er nun den nächsten Schritt geht. Er ist nach Brad Tapper bereits unser zweiter Assistant-Coach, der einen Posten als Cheftrainer antritt. Das spricht auch für die Qualität, mit der wir hier beim ERC Ingolstadt arbeiten“, sagt Ingolstadts Sportdirektor Tim Regan.

„Ich möchte mich beim ERC Ingolstadt und allen Verantwortlichen bedanken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, in Europa zu coachen. Der ERC ist eine hervorragend geführte Organisation, die sich europaweit einen sehr guten Namen gemacht hat. Die Zusammenarbeit mit Tim, Mark, den Spielern und dem gesamten Staff war außergewöhnlich harmonisch und auf einem sehr hohen Niveau“, sagt Eric Dubois. „Ich werde mein Jahr in Ingolstadt und die großartigen Fans immer in sehr guter Erinnerung behalten.“

Das Kandidaten-Profil für die Suche nach einem Nachfolger Dubois‘ beim ERC Ingolstadt wurde bereits ausgearbeitet. Die Gespräche mit möglichen Kandidaten laufen aktuell.

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