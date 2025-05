„Ingolstadt war die beste Option fÃ¼r mich“ – ERC verpflichtet Samir Kharboutli

Ingolstadt. (PM ERCI) Rückkehr nach Ingolstadt. Die Panther verpflichten Samir Kharboutli.

Der 25-Jährige kommt aus der DEL2 vom ESV Kaufbeuren und unterschreibt bei den Oberbayern einen Einjahresvertrag.

Der Deutsch-Tscheche war im Nachwuchsbereich des ERC für die U19 sowie U20-Mannschaft aktiv. Nach Stationen in Augsburg, Landshut und Kaufbeuren folgt nun der Wechsel zurück zu den Blau-Weißen.

In der vergangenen Spielzeit war Kharboutli neben Sami Blomqvist Topscorer des ESVK und kam in 49 Spielen auf 51 Scorerpunkte – ligaweit Platz 4 unter allen deutschen Akteuren.

„Mit Samir Kharboutli gewinnen wir einen sehr schnellen und offensivstarken Stürmer, der sich auf DEL-Niveau neu beweisen möchte. Zudem sorgen wir mit der Verpflichtung von Samir für mehr Tiefe in unserem Kader“, sagt Sportdirektor Tim Regan.

„Tim und ich kennen uns bereits seit meiner Zeit im Nachwuchs des ERC – auch, weil ich damals ganzjährig bei der ersten Mannschaft mittrainiert habe“, sagt Samir Kharboutli. „Ingolstadt war die beste Option für mich. Ich komme in ein gewohntes Umfeld, in dem ich die Strukturen und viele Akteure bereits kenne. Ich möchte meine Chance nutzen und zeigen, dass ich DEL spielen kann.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV