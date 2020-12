Ingolstadt: Neuer Goaliecoach und bessere Verzahnung mit dem Nachwuchs

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt hat einen neuen Torwarttrainer verpflichtet und nutzt die Corona-Saison, um die Verzahnung mit dem Nachwuchs weiter voranzutreiben. Jürgen...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt hat einen neuen Torwarttrainer verpflichtet und nutzt die Corona-Saison, um die Verzahnung mit dem Nachwuchs weiter voranzutreiben.

Jürgen Arzberger betreut ab sofort die Ingolstädter Goalies. Bereits seit September hat sich der 54-Jährige im Nachwuchsbereich des ERC um die Torhüter gekümmert. Sein Vertrag bei den Panthern läuft zunächst bis Jahresende.

„Nachdem unser letztjähriger Torwarttrainer David Belitski aufgrund der Quarantänepflicht bei einer Einreise aus Nordamerika seine Aufgabe nicht so nachgehen kann, wie wir es in der vergangenen Saison gehandhabt hatten, haben wir nun mit Jürgen Arzberger eine gute Lösung gefunden. Er hat genug Erfahrung, ist sehr engagiert, hat sich bei den letztjährigen Goalie-Coaches von Michael Garteig und Nico Daws schon viele Infos über die beiden eingeholt und steigt sofort ins Training mit ein“, sagt Sportdirektor Larry Mitchell.

In den 1980er- und 1990er-Jahren war Arzberger selbst als Goalie aktiv, ehe er im Alter von 30 Jahren seine Profi-Karriere beendete. Mittlerweile ist er beim bayerischen Eissportverband hauptamtlich für die Talentförderung verantwortlich. „Zwei Jahre nach dem Ende meiner Laufbahn habe ich mit dem Torwarttraining begonnen und war seitdem in verschiedenen Vereinen tätig. Vornehmlich im Nachwuchsbereich bis zur U20“, sagt Arzberger. „Ich wollte mir zunächst 360-Grad-Informationen einholen und werde neben dem täglichen Training viel mit den Jungs sprechen. Kommunikation ist heutzutage so wichtig. Das fängt damit an, den Jungs schon beim ersten Kontakt ein gutes Gefühl zu geben. Die Goalies brauchen jemanden, von dem sie Feedback bekommen und der ihre Philosophie nachvollziehen kann.“