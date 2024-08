Ingolstadt: Neue Trikots mit Liga-Novum

Ingolstadt. (PM ERCI) Das Team des ERC Ingolstadt ist gestern offiziell in die Saisonvorbereitung gestartet. Seit heute steht fest, in welchen Trikots die Oberbayern...

Ingolstadt. (PM ERCI) Das Team des ERC Ingolstadt ist gestern offiziell in die Saisonvorbereitung gestartet.

Seit heute steht fest, in welchen Trikots die Oberbayern in der Spielzeit 2024/25 der PENNY DEL auflaufen werden. Klassisch sind die beiden Jerseys in Blau und Weiß gehalten.

Traditionell dominiert Blau das Heimtrikot. Im Vergleich zum Vorjahr allerdings wieder in einem dunkleren Ton. Auswärts strahlen die Panther erneut in weißen Jerseys mit hellblauen Akzenten.

Das Design des Vorjahres wurde weiterentwickelt. In Anlehnung an die Lage Ingolstadts im „Herzen Bayerns“ wurde die Rautenoptik im unteren Drittel des Trikots an die bayerischen Rauten angepasst. Die Rauten verblassen von unten nach oben und schaffen dadurch einen fließenden Übergang zum oberen Teil der Jerseys. Im Innenteil des Kragens ist zudem das Rautenmuster Bayerns zu sehen.

Die 26 Piktogramme, die im Vorjahr das Heimtrikot zierten, sind in dieser Saison im Innenteil des Saums eingearbeitet. Als Ausdruck der tiefen Verwurzelung mit der Region sind die Symbole, welche unter anderem die Silhouette des Kreuztors, den Frankenstein-Kopf aber auch Hinweise auf den Hopfen der Hallertau, Fossilien im Altmühltal oder Schrobenhausener Spargel zeigen, weiterhin Bestandteil der Trikots.

Der untere Teil der Jerseys ist jeweils in hellblau abgesetzt. Auch die Spielernamen und Nummern sind mit einer dezenten Outline im gleichen Farbton gehighlightet.

Oberhalb des Panther-Logos auf der Brust sowie auf dem Rücken prangt weiterhin unser Partner MediaMarktSaturn. Auch die Audi-Ringe auf den Schulterbereichen, DB Regio Bayern auf der oberen rechten Brustseite sowie PSW auf dem rechten Ärmel belegen ihre gewohnten Positionen.

Eine ligaweit absolute Neuheit findet sich dafür auf dem linken Ärmel. Auf diesem ist ein QR-Code abgebildet, auf dem zu jedem Spiel neue Inhalte hinterlegt werden können.

„Diese Option ist eine moderne Möglichkeit, um Infos rund um den Spieltag zu kommunizieren. An Aktionsspieltagen, wie zum Beispiel dem Goals for Kids-Tag hätten wir zum Beispiel auch die Möglichkeit dort einen Spendenlink zu hinterlegen. Darauf muss es sich aber nicht beschränken, denn unsere Partner können diesen QR-Code genauso mit ihren Inhalten belegen“, erklärt Daniel Lang, Leiter Sales, Marketing & Ticketing beim ERC Ingolstadt. “Gleichzeitig war es uns wichtig, dass unser Trikot wieder ein optisches Highlight ist, das den Geschmack unserer Fans trifft. Mit der Gestaltung wollten wir zudem unsere tiefe Verbundenheit mit Ingolstadt, der Region und Bayern verdeutlichen.“

Bestellbar sind die neuen Trikots ab dem heutigen Montag um 13 Uhr über unseren Onlineshop unter erci.de/shop.