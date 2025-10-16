Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Ingolstadt: Mit Rekordsieg ins Achtelfinale der CHL
! +Champions Hockey LeagueERC Ingolstadt

Ingolstadt: Mit Rekordsieg ins Achtelfinale der CHL

16. Oktober 20251 Mins read125
Share
Abbott Girduckis vom ERC Ingolstadt - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

Ingolstadt. (PM ERC) Erfolgreicher Abschluss der Hauptrunde in der Champions Hockey League (CHL) für den ERC Ingolstadt.

Durch den 8:2-Heimsieg gegen den dänischen Meister Odense Bulldogs feierten die Panther den höchsten CHL-Sieg der Club-Geschichte und gehen damit als Tabellensechster in die K.O.-Runde. Im Achtelfinale trifft das Team von Headcoach Mark French am 11./12. & 18./19. November auf Red Bull Salzburg.

Trotz des frühen Rückstands durch ein Eigentor von Morgan Ellis, der die Scheibe nach einem Abpraller unglücklich ins eigene Tor lenkte (3.), waren die Hausherren über weite Strecken das spielbestimmende Team. Das schlug sich auch schnell im Ergebnis nieder. Per Doppelpack (7./15.) schoss Abbott Girduckis noch im ersten Drittel die Ingolstädter Führung heraus.

Im Mittelabschnitt erhöhten Riley Sheen (22.), Daniel Pietta nach sehenswertem Doppelpass mit Kenny Agostino (32.) und Riley Barber bei angezeigter Strafe gegen die Dänen (35.). Auch wenn Brett Brochu und Sam Ruopp in Zusammenarbeit ein weiteres Eigentor produzierten (30.), ging es mit einer deutlichen 5:2-Führung in den Schlussabschnitt.

In diesem ließen die Oberbayern nicht locker und schraubten das Ergebnis durch weitere Tore von Peter Abbandonato (41.), Pietta (44.) und Ellis (49.) auf 8:2 nach oben.

Im Achtelfinale treffen die Ingolstädter im „CHL-Derby“ nun auf den österreichischen Meister Red Bull Salzburg. „Ich glaube, das ist ein Duell, auf das wir uns freuen können. Es werden sicherlich zwei enge Spiele und uns werden viele Panther-Fans nach Salzburg begleiten. Wir werden uns gut darauf vorbereiten, um dann auch eine Runde weiterzukommen“, sagt Pietta zum nächsten Gegner im Europapokal.

Eric Dubois, Assistant Coach des ERC Ingolstadt: „Wir haben zwar einige Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden, aber die Reaktion auf den frühen Rückstand war sehr gut. Unser Powerplay hat uns heute viel Momentum und Sicherheit gebracht und war mit entscheidend für den deutlichen Sieg. Besonders gefallen hat mir, wie fokussiert und konzentriert das Team auch im dritten Drittel agiert und das Spiel stark beendet hat.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

280
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Red Bulls schießen sich mit Heimsieg gegen Berlin in die CHL-Playoffs

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Krefeld PinguineTransfermarkt GER

Warum die Krefeld Pinguine weiter auf Philip Gogulla setzen

script async src=https://t.seedtag.com/t/8306-5892-01.js> Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine und Stürmer Philip...

By16. Oktober 2025
! +Nürnberg Ice TigersTransfermarkt GER

Ice Tigers hoffen beim Spiel in Ingolstadt auf das Debüt von Neuzugang Brett Murray

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben auf ihre Verletzungssorgen...

By16. Oktober 2025
! +EC Red Bull SalzburgEisbären Berlin

Red Bulls schießen sich mit Heimsieg gegen Berlin in die CHL-Playoffs

Salzburg. (PM Red Bulls / PM Eisbären) Der EC Red Bull Salzburg...

By16. Oktober 2025
! +Champions Hockey League

Die CHL-Playoff-Spiele stehen fest

Zürich. (PM CHL) Mit dem Abschluss der regulären Saison der CHL ist...

By16. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten