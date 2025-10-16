Ingolstadt: Mit Rekordsieg ins Achtelfinale der CHL

Ingolstadt. (PM ERC) Erfolgreicher Abschluss der Hauptrunde in der Champions Hockey League (CHL) für den ERC Ingolstadt.

Durch den 8:2-Heimsieg gegen den dänischen Meister Odense Bulldogs feierten die Panther den höchsten CHL-Sieg der Club-Geschichte und gehen damit als Tabellensechster in die K.O.-Runde. Im Achtelfinale trifft das Team von Headcoach Mark French am 11./12. & 18./19. November auf Red Bull Salzburg.

Trotz des frühen Rückstands durch ein Eigentor von Morgan Ellis, der die Scheibe nach einem Abpraller unglücklich ins eigene Tor lenkte (3.), waren die Hausherren über weite Strecken das spielbestimmende Team. Das schlug sich auch schnell im Ergebnis nieder. Per Doppelpack (7./15.) schoss Abbott Girduckis noch im ersten Drittel die Ingolstädter Führung heraus.

Im Mittelabschnitt erhöhten Riley Sheen (22.), Daniel Pietta nach sehenswertem Doppelpass mit Kenny Agostino (32.) und Riley Barber bei angezeigter Strafe gegen die Dänen (35.). Auch wenn Brett Brochu und Sam Ruopp in Zusammenarbeit ein weiteres Eigentor produzierten (30.), ging es mit einer deutlichen 5:2-Führung in den Schlussabschnitt.

In diesem ließen die Oberbayern nicht locker und schraubten das Ergebnis durch weitere Tore von Peter Abbandonato (41.), Pietta (44.) und Ellis (49.) auf 8:2 nach oben.

Im Achtelfinale treffen die Ingolstädter im „CHL-Derby“ nun auf den österreichischen Meister Red Bull Salzburg. „Ich glaube, das ist ein Duell, auf das wir uns freuen können. Es werden sicherlich zwei enge Spiele und uns werden viele Panther-Fans nach Salzburg begleiten. Wir werden uns gut darauf vorbereiten, um dann auch eine Runde weiterzukommen“, sagt Pietta zum nächsten Gegner im Europapokal.

Eric Dubois, Assistant Coach des ERC Ingolstadt: „Wir haben zwar einige Minuten gebraucht, um ins Spiel zu finden, aber die Reaktion auf den frühen Rückstand war sehr gut. Unser Powerplay hat uns heute viel Momentum und Sicherheit gebracht und war mit entscheidend für den deutlichen Sieg. Besonders gefallen hat mir, wie fokussiert und konzentriert das Team auch im dritten Drittel agiert und das Spiel stark beendet hat.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!