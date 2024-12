„Ingolstadt ist mein neues Zuhause geworden“ – Schanzer Panther geben die nÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung mit einem ihrer Top-StÃ¼rmer bekannt

Ingolstadt. (PM ERCI) Die Planungen für die kommenden Spielzeiten beim ERC Ingolstadt aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) werden weiter vorangetrieben.

Mit Austen Keating hat einer der Senkrechtstarter dieser Saison seinen Vertrag beim Tabellenführer ebenfalls verlängert. Der 25-Jährige, der aktuell seine erste komplette Profi-Saison spielt, hat einen neuen Kontrakt bis 2027 unterschrieben.

In bisher 28 Einsätzen in der DEL gelangen Keating 25 Scorerpunkte (12 Tore, 13 Vorlagen). Teamintern ist er damit drittbester Punktesammler und rangiert ligaweit unter den Top-15. Seine Plus-Minus-Bilanz von +19 ist die drittbeste der DEL und der Top-Wert unter allen Stürmern der deutschen Eliteliga.

Dabei war der Kanadier bis Ende März dieses Jahres noch an der University of New Brunswick aktiv, ehe er kurz vor dem Playoff-Start in der ECHL seine ersten Partien im Profieishockey bestritt. Mit der Erfahrung von 13 Partien in der nordamerikanischen ECHL (neun Scorerpunkte) sowie einem AHL-Spiel wechselte er im Sommer zu den Panthern und avancierte dort im Rekordtempo zum Leistungsträger.

„Wir haben Austen intensiv gescoutet und ihn verpflichtet, weil wir von seinen Qualitäten überzeugt waren. Diese hat er eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er ist ein sehr intelligenter Spieler, der viele Details richtig macht und zudem ein absoluter Teamplayer. Das Trainerteam vertraut ihm, weil er ein Spieler ist, der in allen Situationen verlässlich seine Aufgaben erledigt. Daher steht er auch oft in entscheidenden Momenten auf dem Eis“, charakterisiert Sportdirektor Tim Regan den Angreifer, der er darüber hinaus „noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen“ sieht.

„Meine ersten Monate hier waren großartig. Ingolstadt ist mein neues Zuhause geworden und ich genieße es sehr, hier zu spielen. Von der Mannschaft über das Umfeld bis hin zur Unterstützung der Fans: Wir haben alle Voraussetzungen, um weiterhin erfolgreich zu sein“, sagt Keating, der im November zum Panther des Monats gewählt wurde. „In der DEL musst du in jedem Spiel deine beste Leistung abrufen. Das hilft auch mir dabei, mein Spiel und mich selbst stetig weiterzuentwickeln.“

