Ingolstadt ist fÃ¼r die DEG ein traditionell schweres Pflaster: DEG reist nach Ingolstadt und empfÃ¤ngt Frankfurt

Düsseldorf. (PM DEG) Für die Düsseldorfer EG stehen am Wochenende die Saisonspiele 6 und 7 an.

Am Freitag (4. Oktober, 19.30 Uhr) reisen die Rot-Gelben nach Ingolstadt, am Sonntag (6. Oktober) kommen die Löwen Frankfurt in den PSD BANK DOME. Achtung: Erstes Bully ist hier um 19.15 Uhr.

Die DEG hat bislang keinen guten Saisonstart erwischt. Einem Penalty-Sieg stehen vier Niederlagen gegenüber. Bei der 1:3-Niederlage am vergangenen Dienstag gegen die Fischtown Pinguins zeigte das Team gute Ansätze und hatte viele Chancen, belohnte sich aber nicht mit Punkten. Dass gegen den Vize-Meister deutlich mehr drin gewesen wäre, macht für den weiteren Saisonverlauf auf jeden Fall Hoffnung. Die Gegner vom kommenden Wochenende blicken jeweils auf besondere Erfolgserlebnisse zurück. Beiden Teams gelangen deutliche Siege.

Der ERC Ingolstadt grüßt sogar von der Tabellenspitze. Die Bayern haben in fünf Partien starke 13 Punkte gesammelt. Lediglich beim Saisonauftakt in Augsburg gab es nur einen Zähler. Am Dienstag gelang ein glatter 6:3-Erfolg bei heimstarken Schwenningern. Beste Scorer sind Neuzugang Myles Powell und Verteidiger Leon Hüttl mit jeweils sechs Zählern, dahinter kommen drei Spieler mit guten fünf Punkten. Ingolstadt ist für die DEG ein traditionell schweres Pflaster. Von 52 Duellen bei den „Schanzern“ konnten die Düsseldorfer nur 13 gewinnen. Zeit für Veränderung!

Auch die Löwen Frankfurt konnten am Dienstag einen überzeugenden Sieg erringen. Gegen die Kölner Haie gab es im heimischen Stadion ein überraschend hohes 5:1. Mit diesem Sieg und insgesamt neun Zählern hält man sich in der oberen Tabellenhälfte. Eine Position, mit der man sicherlich auch nach Ende der Hauptrunde zufrieden wäre. Erfolgreichster Punktesammler ist Neuzugang Daniel Pfaffengut mit starken acht Zählern. Zum Vergleich. Bester Scorer der DEG ist Brendan O’Donnell mit vier Punkten vor Tyler Angle, Drake Rymsha, Justin Richards und Kyle Cumiskey mit jeweils drei. Von bislang 32 Partien in Düsseldorf gegen Frankfurt konnte die DEG bislang 18 für sich entscheiden. Ein weiterer Heimsieg im „Duell der Löwen“ am Sonntag wäre überaus wichtig!

Steven Reinprecht muss in diesen Spielen auf mehrere Akteure verzichten. In der Defensive fehlen Torsten Ankert (Schulter) und Oliver Mebus (Arm) und im Sturm Luis Üffing (Schulter) und Rick Schofield (Hüfte).

Tickets für das Frankfurt-Spiel – Achtung: Erstes Bully 19.15 Uhr – gibt es noch in allen Kategorien unter degtickets.de