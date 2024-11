Ingolstadt hÃ¤ngt vor dem Top-Spiel an den Fersen der EisbÃ¤ren, verliert aber Pietta, Vorletzter Iserlohn und Letzter DEG am Freitag im direkten Duell

Bonn. (PM MagentaSport) 5:2-Derbysieger Ingolstadt in Straubing und weiterhin ärgster Verfolger von Spitzenreiter Berlin! Einziger Wehrmutstropfen ist der Ausfall von Rekordspieler Daniel Pietta. Nach...

Bonn. (PM MagentaSport) 5:2-Derbysieger Ingolstadt in Straubing und weiterhin ärgster Verfolger von Spitzenreiter Berlin!

Einziger Wehrmutstropfen ist der Ausfall von Rekordspieler Daniel Pietta. Nach einem harten Check im 1. Drittel muss Pietta mit Schmerzen die restliche Partie von außen verfolgen. Ingolstadts 4. Sieg in Folge verkürzt den Rückstand auf die Eisbären auf 3 Punkte, dort spielt der ERC am Freitag (live ab 19 Uhr in der Konferenz). „Ein verrücktes Spiel. Einige Big Plays, ein paar Spieler, die sich verletzt haben. Aber wir einen Weg gefunden, um diesen Auswärtssieg einzufahren“, fasst es ERC-Spieler Alex Breton zusammen.

Trotz einer ordentlichen Vorstellung gibt es für Iserlohn auch gegen den 3. Top-Klub in Folge nichts zu holen. Gegen die Adler Mannheim setzt es bereits die 14. Niederlage nach 20 Spieltagen. Damit blieben die Roosters n Vorletzter, auch nach guten 2 Dritteln. „Dann verschlafen wir die ersten 2-3 Minuten im letzten Drittel und es steht 3:1. Dann ist es natürlich schwer gegen eine Mannschaft wie Mannheim“, ärgert sich Hendrik Hane.

Der Letzte DEG bekommt wieder einmal eine Führung nicht ins Ziel und muss dann in der Overtime die Niederlage hinnehmen. Mit diesem Punkt gelingt zwar eine Leistungssteigerung und Reaktion auf die Derby-Klatsche in Köln, aber kein Befreiungsschlag im Tabellenkeller. In Wolfsburg kassiert Düsseldorf die 4. Niederlage in Folge und die 7.Pleite aus den vergangenen 8 Partien „Sehr bitter. Wir können nicht stolz darauf sein, weil wir mehr Punkte holen müssen. Aber mit so einer Leistung kann man sich sehen lassen und wenn wir das jetzt durchziehen, dann können wir überall mithalten. Nicht nur gut mitspielen, sondern auch gewinnen“, erklärt Jakub Borzecki. Am Freitag kommt es zum Showdown im Tabellenkeller. Iserlohn ist dann in Düsseldorf zu Gast (ab 19.15 Uhr live im Einzelspiel und in der Konferenz bei MagentaSport).

Adler Mannheim – Iserlohn Roosters 4:1

Für Iserlohn ist auch gegen den dritten Top-Klub in Folge nichts zu holen. Gegen die Adler Mannheim setzt es bereits die 14. Niederlage nach 20 Spieltagen. Damit steckt man weiter tief im Tabellenkeller fest. Besonders in der offensive sind die Roosters deutlich zu harmlos. Mannheim schiebt sich durch den Heimsieg zurück in die TOP-4 der Liga.

Kristian Reichel, Adler Mannheim: „Im 1. Drittel haben wir es gut gemacht, im 2.Drittel haben sie getroffen und wir waren nicht mehr so im Spiel. Im 3. Drittel haben wir das Spiel mit 2 schnellen Toren klargemacht. Das war super.“ Über die Anweisungen des Trainers in der 2. Drittelpause. „Wir sollten weitermachen. Manchmal dauert es 60 Minuten, um ein Spiel zu gewinnen und genau das war der Fall. Wir sind sehr glücklich über diese 3 Punkte.“

Hendrik Hane, Iserlohn Roosters: „Wir haben 2 Drittel richtig gutes Eishockey gespielt. Wir sind so rausgekommen, wie wir nach dem letzten Spiel gegen Berlin rauskommen wollten, haben wenig zugelassen. Dann verschlafen wir die ersten 2-3 Minuten im letzten Drittel und es steht 3:1. Dann ist es natürlich schwer gegen eine Mannschaft wie Mannheim.“ Über das Positive im Hinblick auf das Duell gegen Düsseldorf. „Auf den ersten beiden Dritteln kann man aufbauen, aber am Ende des tages gehen wir hier wieder mit 0 Punkten raus.“

Straubing Tigers – ERC Ingolstadt 2:5

Derbysieger ERC! Ingolstadt behält bei den Straubing Tigers in einer engen und umkämpften Partie die Oberhand. Einziger Wehrmutstropfen ist der Ausfall von Daniel Pietta. Nach einem harten Check im 1. Drittel muss dieser die restliche Partie von außen verfolgen. Auch ohne ihn fährt Ingolstadt den 4. Sieg in Folge ein und verkürzt den Rückstand auf Tabellenführer Eisbären Berlin auf 3 Punkte. Straubing hingegen muss im Kampf um die direkten Playoff-Plätze einen Rückschlag hinnehmen. Besonders zu Hause will es einfach nicht laufen. Im 11. Heimspiel setzt es schon die 7. Niederlage.

Mario Zimmermann, Straubing Tigers: „An der blauen Linie, an der Torlinie hatten wir zu viele einfache Scheibenverluste. Das hat uns ein bisschen das Genick gebrochen.“ Wie man auf das fehlerbehaftete Spiel reagiert hat. „Wir haben gesagt, dass wir körperlicher spielen wollen. Dass wir sie aus dem Spiel bringen und vorne ein paar Chancen kreieren. Wir hatten in der offensiven Zone gute Plays, aber es ist keiner reingefallen.“

Alex Breton, ERC Ingolstadt: „Ein verrücktes Spiel. Einige Big Plays, ein paar Spieler, die sich verletzt haben, aber wir einen Weg gefunden, um diesen Auswärtssieg einzufahren. Wir wollen schnell spielen, aber in Straubing ist das Dach ein bisschen tiefer und die Fans sehr laut. Da fühlt sich das Spiel schon viel schneller an.“ Über den 4. Sieg in Folge. „Wir versuchen so weiterzumachen und glauben weiterhin an jeden einzelnen von uns.“

Grizzlys Wolfsburg – Düsseldorfer EG 2:1 n.O.

Wieder einmal bekommt Düsseldorf eine Führung nicht ins Ziel und muss dann in der Overtime die Niederlage hinnehmen. Mit diesem Punkt gelingt zwar eine Leistungssteigerung und Reaktion auf die Derby-Klatsche in Köln, aber kein Befreiungsschlag im Tabellenkeller. In Wolfsburg kassiert die DEG die 4. Niederlage in Folge und die 7.Pleite aus den vergangenen 8 Partien. Damit bleibt man weiter das Schlusslicht der DEL. Die Grizzlys kommen zuletzt wieder besser in Schwung. Dank 3 Siege aus den letzten 4 Spielen konnte man das Punktekonto auf 27 Zähler aufstocken.

Nicholas Caamano, 2 Tore für Wolfsburg Grizzlys über die Bedeutung des Sieges. „Wir haben eine große Woche vor uns. Es war schön hier mit einem Sieg zu starten.“

Jakub Borzecki, Düsseldorfer EG: „Sehr bitter. Wir haben sehr gut gespielt. Haben uns vorgenommen hinten besser zu spielen als gegen Köln. Wir hätten die Chancen besser verwerten müssen. Wolfsburg hat es dann gut gemacht, aber es ist halt ein Schuss. Wir können darauf aufbauen. Wir können zwar nicht stolz darauf sein, weil wir mehr Punkte holen müssen. Aber mit so einer Leistung kann man sich sehen lassen und wenn wir das jetzt durchziehen, dann können wir überall mithalten. Nicht nur gut spielen, sondern auch gewinnen.“

