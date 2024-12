Ingolstadt feiert souverÃ¤nen 5:1 Sieg gegen Iserlohn – Roosters kassieren erneut drei Gegentreffer im ersten Drittel, Sorgen um Michael Dal Colle

Ingolstadt. (MK) Spitzenreiter ERC Ingolstadt ließ gegen den Tabellenvorletzten Iserlohn Roosters am Sonntagnachmittag keine Zweifel an seiner aktuellen Vormachtstellung aufkommen. Die Gäste aus dem...

Ingolstadt. (MK) Spitzenreiter ERC Ingolstadt ließ gegen den Tabellenvorletzten Iserlohn Roosters am Sonntagnachmittag keine Zweifel an seiner aktuellen Vormachtstellung aufkommen.

Die Gäste aus dem Sauerland gerieten schon im ersten Drittel deutlich in Rückstand und mussten am Ende mit einer 5:1 Niederlage die lange Heimreise antreten.

Früher Doppelschlag der Panther

129 Sekunden waren gespielt, als Agostino die Pantherfans erstmals jubeln ließ. Er fälschte einen Schuss von Hüttl zum 1:0 ab. Nur 128 Sekunden später erhöhte Sheen völlig freistehend auf 2:0. Ingolstadt dominierte das Spiel, während Iserlohn, wie schon am Freitag daheim gegen Straubing, Probleme im Spielaufbau hatte. Dal Colle (11.) verpasste am langen Pfosten lauernd die Chance für die Gäste zu verkürzen. Stattdessen zeigten sich die Panther in Person von Stachowiak treffsicher. Der Nationalstürmer traf aus dem Gewusel gedankenschnell reagierend vor Iserlohns Keeper Jenike zum 3:0. Ärgerlich für die Gäste, dass Boland (15.) vor Panther Goalie Williams scheiterte. Insgesamt eine klare und hochverdiente Führung der Audistädter nach dem ersten Drittel.

Iserlohn kommt besser ins Spiel, aber Ingolstadt trifft konsequent

Dal Colle (22.) scheiterte für die zu Beginn des zweiten Drittels zunächst noch am von Cornel behinderten Pantherkeeper Williams. Einen Moment später verwandelte Dal Colle aber Bolands Zuspiel in den Slot zum 3:1 Anschlusstreffer. Während einer Strafe gegen Iserlohns Huß scheiterte Panther Simpson (26.) am Außenpfosten. Iserlohn kam besser ins Spiel, hatte sogar durch Troock die Chance nochmals zu verkürzen, kassierte dann aber den nächsten Gegenschlag. Girduckis bediente Bodie, der völlig ungedeckt auf Jenike zufuhr und humorlos ins rechte obere Eck (29.) zum 4:1 vollendete. Gersich (34.) verpasste eine weitere gute Chance der Gäste, wurde etwas später von einem Puck am Kopf getroffen, konnte aber nach einer Behandlungspause weiterspielen. Dafür musste Stürmerkollege und Torschütze Dal Colle kurz darauf zur Behandlung den Gang in die Kabine antreten. Mit der 4:1 Führung der Schanzer Panther ging es in die zweite Pause.

Souveräne Panther bringen Sieg ins Ziel

Die erste Großchance im Schlussdrittel hatten die Gäste durch Jentzsch (43.), der aber nur den Pfosten traf. Stachowiak (47.) verpasste die Entscheidung, scheiterte aber an Jenikes rasend schneller Fanghand. Die nächste Gelegenheit ließen sich die Gastgeber dann aber nicht nehmen. Hüttls Schuss brachte Krauß (48.) zum 5:1 ins Netz. Die Panther spulten ihr Spiel im Stile eines Spitzenreiters souverän herunter, ließen Iserlohn weiterhin kaum Spielraum und

Sorgen um Michael Dal Colle / Fischöder: „Müssen anfangen uns selbst zu belohnen“

Fast schmerzhafter als die Niederlage wiegt der Ausfall von Michael Dal Colle. Über die genauen Gründe für seinen Ausfall im Verlauf des Spiels liegen aktuell keine Informationen vor. Bislang waren die Roosters von schweren Verletzungen verschont geblieben. Ein möglicher Ausfall des Iserlohner Top-Stürmers (8 Tore, 10 Beihilfen) dürfte kaum zu kompensieren sein.

Frank Fischöder, Interims-Assistenztrainer der Roosters erklärte nach dem Spiel bei MagentaSport: „Wir waren gut vorbereitet, wussten was auf uns zukommt, aber wir haben es am Anfang nicht hinbekommen. Wir verlieren die Spiele, die Jungs arbeiten hart. Aber wir müssen anfangen uns selbst zu belohnen und uns das Selbstvertrauen zurückholen. Ich glaube, das ist das größte Problem.“

DEG-Debakel hilft Iserlohn, Schon am Mittwoch geht es weiter

In der Tabelle hat sich für beide Teams nichts verändert. Ingolstadt bleibt Spitzenreiter und die Roosters stehen weiter auf dem vorletzten Platz vor dem Westrivalen Düsseldorfer EG. Die DEG unterlag zeitgleich auf eigenem Eis gegen München mit 0:8!

Die Iserlohn Roosters haben nun zwei Heimspiele vor der Brust: Am Mittwoch kommt Schwenningen an den Seilersee und am Freitag wird Wolfsburg erwartet.

Ingolstadts Programm kautet umgekehrt: Mittwoch in Wolfsburg und Freitag gegen Schwenningen.

