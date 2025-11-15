Ineffiziente Foxes verlieren auch in Ljubljana

Bozen. (PM HCB) Die dritte Niederlage in Folge fÃ¼r den HCB SÃ¼dtirol Alperia: Nach dem Punkt, der am Mittwoch in FehÃ©rvÃ¡r geholt wurde, gehen die Foxes in der Hala Tivoli in Ljubljana leer aus.

Olimpija setzt sich mit 4:1 durch â€“ auch dank eines Ã¼berragenden Luka Kolin im Tor (97 %). Der junge slowenische Goalie wird jedoch auch von den weiÃŸ-roten StÃ¼rmern unterstÃ¼tzt, die eine lange Reihe an Chancen vergeben, um das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Frank und Co. haben nun ein spielfreies Wochenende, bevor es am kommenden Freitag â€“ in der Sparkasse Arena â€“ gegen die Pioneers Vorarlberg weitergeht.

Der Spielverlauf: FÃ¼r Coach Kleinendorst steht das gleiche Line-up wie am Mittwoch in Ungarn auf dem Eis: Nach wie vor fehlen die Verletzten Barberio, Di Perna, Digiacinto und Brunner.

In den ersten Spielminuten tasten sich die Teams ab, Quince und Mantenuto prÃ¼fen als Erste die Reflexe der beiden TorhÃ¼ter. Das Spiel nimmt Fahrt auf, als Mahkovec am praktisch leeren Tor vorbeischieÃŸt, wÃ¤hrend im Gegenzug auch Gazley allein vor Kolin vergibt. Im ersten Powerplay des Abends setzen die Slowenen die Foxes-Defensive massiv unter Druck. Harvey hÃ¤lt das Tor sauber, auch dank eines Pfostentreffers von Mahkovec. Bozen kommt durch Bradley zu einer guten Chance, tut sich aber generell schwer, Raum zu gewinnen. Ein erstes Drittel mit mehr Schatten als Licht endet 0:0.

Im Mitteldrittel Ã¤ndert sich am Spielverlauf wenig. Beide Teams lassen defensiv extrem viel zu, und Bozen ist das erste Team, das daraus Kapital schlÃ¤gt: In der 23. Minute findet Schneider einen AbfÃ¤lscher vor dem Tor, Gersich drÃ¼ckt den Puck Ã¼ber die Linie. Die Foxes kommen kurz darauf ins Powerplay, doch in Unterzahl schlÃ¤gt Olimpija zurÃ¼ck: Sodja bedient im Konter Bericic, der Harvey Ã¼berrascht und ausgleicht. Wenig spÃ¤ter vergibt Pollock das mÃ¶gliche 2:1, dass stattdessen die Slowenen im Powerplay erzielen â€“ Brennan trifft per Slapshot, unmittelbar nachdem Kolin einen Alleingang von Gersich pariert hat. Die Gastgeber lassen Bozen weiterhin groÃŸe Torchancen, doch Pollock und Bradley vergeben erneut. Auf der anderen Seite tut es Bozen ihnen gleich: Meyer schieÃŸt aus kurzer Distanz am leeren Tor vorbei, Quince scheitert im Konter. Nach zwei Dritteln fÃ¼hrt Olimpija mit einem Tor Vorsprung.

Bozen startet gut ins Schlussdrittel und erspielt sich sofort mehrere Chancen, bleibt aber weiterhin ineffektiv gegen Kolin. Der slowenische Goalie wird zum Mann des Abends und rettet gegen McClure, Mantenuto und besonders gegen Gersich, der vÃ¶llig allein gelassen vor dem Tor nicht einschieÃŸen kann. Olimpija bedankt sich, lÃ¤sst die Uhr herunterlaufen und macht im Powerplay in der 57. Minute mit einem satten Schuss von Meyer den Sack zu. Im Schlussabschnitt versuchen die Foxes noch einmal alles mit einem sechsten Feldspieler, doch Kolin pariert erneut stark gegen Schneider, und auf der anderen Seite fixiert Simsic mit einem Treffer ins leere Tor den 4:1-Endstand.

HK Olimpija Ljubljana â€“ HCB SÃ¼dtirol Alperia 4 â€“ 1 [0-0; 2-1; 2-0]

Tore: 22:06 Shane Gersich (0-1); 25:49 Miha Bericic SH1 (1-1); 32:03 T.J. Brennan PP1 (2-1); 56:05 Nicolai Meyer PP1 (3-1); 59:29 Nik Simsic EN (4-1)

TorschÃ¼sse: 35-36

Strafminuten: 2-8

Schiedsrichter: Sternat, Zrnic / Hribar, Seewald J.

Zuschauer: 3.512

