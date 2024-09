Individuellen Klasse der Trappers entscheidet Match gegen den Herner EV

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat das Eröffnungsspiel der Oberliga Nord-Spielzeit 2024/2025 mit 2:4 (0:1/1:1/1:2) bei den Tilburg Trappers verloren. „„Ich bin mit...

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat das Eröffnungsspiel der Oberliga Nord-Spielzeit 2024/2025 mit 2:4 (0:1/1:1/1:2) bei den Tilburg Trappers verloren.

„„Ich bin mit dem Einsatz der Jungs und dem Spielverlauf sehr zufrieden. Individuelle Fehler können passieren und mit ihrer individuellen Klasse haben die Trappers das Spiel auch entschieden“, so das Fazit von Dirk Schmitz.

Der HEV-Coach musste bei den Niederländern, die in dieser Saison ihr zehnjähriges Jubiläum in der Oberliga feiern, auf die Verteidiger Nicklas Müller und Marvin Cohut sowie die Stürmer Lennart Schmitz und Niko Ahoniemi verzichten. Dafür standen die Förderlizenzspieler Tom Orth (Dinslaken), Daniel Geiger (Iserlohn) und Jesper Müllejans (Krefeld) im Kader und wurden allesamt mit Eiszeit bedacht.

Den Beginn hätten sich die Miners jedoch anders vorgestellt. Bereits mit dem ersten Angriff gingen die Trappers in Führung, Ties Van Soest war der Torschütze. In der Folge blieb Tilburg spielbestimmend, die besten Möglichkeiten für den HEV in Abschnitt eins hatte Dennis Swinnen, der zweimal an Cedric Andree scheiterte und einmal den Puck nicht mehr richtig querlegen konnte. Auf der anderen Seite hielt Finn Becker seinen Kasten weiterhin sauber, so dass es mit einem Spielstand von 1:0 in die Pause ging.

In Drittel zwei konnte Herne die Partie ausgeglichener gestalten, hatte jedoch seine Probleme in eigener Überzahl. Insgesamt acht Mal waren die Miners mit einem Mann mehr auf dem Eis, ein eigenes Tor fiel dabei nicht. Zu allem Überfluss nutzte Kobe Roth einen Unterzahl-Konter zum 2:0 für die Gastgeber. Kurz vor Drittelende kamen dann aber auch die Miners auf das Scoreboard. Samuel Eriksson überraschte Cedric Andree mit einem Schuss aus spitzem Winkel und erzielte das erste HEV-Tor der Saison.

Im letzten Abschnitt wurde Herne dann mutiger und glich durch Benedikt Bürgelt, der einen Schluss von Erik Keresztury unhaltbar abfälschte, sogar zum zwischenzeitlichen 2:2 aus. Nach einer Strafe gegen den starken Hugo Enock zeigte Tilburg dann aber, wie es in Überzahl geht. Jay Huisman traf unhaltbar für Finn Becker zum entscheidenden 3:2. In der Schlussminute machte Kobe Roth mit einem Empty-Net-Goal zum 4:2 alles klar.

Am Sonntagabend feiern die Miners ihre Heimpremiere mit dem Spiel gegen die Hammer Eisbären. Bully in der Hannibal-Arena ist um 18.30 Uhr.

Tore: 1:0 00:20 Van Soest (Rinaldi/Dalhuisen) 2:0 23:33 Roth (Dalhuisen) – SH1 2:1 38:19 Eriksson (Lundh Hahnebeck) 2:2 47:36 Bürgelt (Keresztury) 3:2 49:54 Huisman (Marinaccio/Hermens) – PP1 4:2 59:32 Roth (De Hondt) – ENG

Zuschauer: 2402

Strafen: 16-8