Individuelle Fehler und Strafzeiten kosten Passau Black Hawks den Sieg

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Freitagabend beim EC Peiting mit 3:5 geschlagen geben.

Trotz dreimaliger Führung reichte es für die Niederbayern nicht zum erhofften Auswärtserfolg. Besonders schmerzlich: Individuelle Fehler und unnötige Strafzeiten brachten die Gäste immer wieder aus dem Rhythmus und ermöglichten dem Gegner entscheidende Treffer.

Bereits im ersten Drittel brachte Christian Neuert die Black Hawks in Führung, doch der EC Peiting nutzte eine Überzahlsituation zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt sorgte Andrew Schembri erneut für die Führung der Gäste, die jedoch kurz vor der Pause – wiederum in Unterzahl – egalisiert wurde. Im Schlussdrittel traf Philipp Faulhaber zur 3:2-Führung für Passau, doch auch diesmal schlugen die Hausherren in Überzahl zurück. Ein individueller Fehler leitete schließlich die erstmalige Führung für Peiting ein, ehe ein Empty-Net- Treffer die Entscheidung brachte.

„Es war ein interessantes Spiel mit vorsichtigem Beginn auf beiden Seiten. Leider haben wir uns durch viele Strafzeiten und individuelle Fehler selbst geschwächt. Am Ende haben wir alles versucht, aber nicht clever genug agiert. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir uns verbessern können“, analysierte Trainer Petr Bares nach der Partie.

Bereits am Sonntag (18 Uhr) steht für die Passau Black Hawks das nächste wichtige Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten EV Lindau auf dem Programm. Die Mannschaft steht dabei unter Zugzwang und muss vor allem Konstanz, Disziplin und Konzentration über die vollen sechzig Minuten zeigen. Unterstützung erhoffen sich die Black Hawks beim „Kids on Ice Day“ von ihren Fans, um gemeinsam zurück in die Erfolgsspur zu finden.

