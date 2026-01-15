Indians zum Derby nach Lindau

Memmingen. (mfr) Am Freitagabend ist der ECDC Memmingen am Bodensee zu Gast. Beim langjährigen Rivalen in Lindau wollen die Memminger ihre Siegesserie weiter ausbauen.

Die Lindauer haben sich auf den sechsten Platz in der Oberliga-Süd hochgearbeitet. Dieser würde die direkte Playoff-Qualifikation bedeuten. Klar also, dass die Islanders diese Platzierung unbedingt halten und verteidigen wollen. Blickt man auf den Kader des EVL so ist die aktuelle Position aber nicht wirklich überraschend. Zahlreiche starke Spieler laufen am Bodensee auf und sorgen dafür, dass die Blau-Weißen schon vor der Saison als Playoff-Aspirant galten. Kapitän Steffen Tölzer und sein Team wollen im dritten Anlauf den ersten Sieg gegen den ECDC einfahren. Bislang mussten sich die Lindauer jeweils den Indians geschlagen geben. Topscorer im Team von Trainer Baindl sind die Kontingentspieler Eetu Elo und Jan Jezovsek. Mit Marsall, Busch und Strodel sind außerdem einige Akteure mit Memminger Vergangenheit im Kader der Gastgeber. Neuester Islander ist Noah Kane, der nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Christopher Lawlor im Kader steht und bereits ordentlich gepunktet hat. Sein Cousin Patrick ist als dreifacher Stanley Cup Champion einer der erfolgreichsten aktuellen NHL-Spieler.

Die Indians werden am Freitag traditionell von einigen hundert Fans am Bodensee unterstützt. Restplätze im Fanbus für 10€ sind noch verfügbar. Anmeldungen sind unter Tel. +49 160 7856269 möglich. Eine Live-Übertragung im PUCK Hockeytreff in der Eissporthalle findet ebenfalls statt.

Absolutes Topspiel: Indians erwarten Tabellenführer

Das Spitzenspiel der Oberliga steigt am Hühnerberg: Am Sonntagabend kommt mit dem Deggendorfer SC der Spitzenreiter nach Memmingen. Beide Teams trennen aktuell nur drei Punkte. Die Indians erwarten eine große Kulisse, Tickets sind weiterhin im VVK erhältlich.

Es ist das Spiel der Spiele in der Oberliga-Süd. Die beiden Spitzenteams aus Memmingen und Deggendorf duellieren sich am Sonntagabend (18 Uhr) im direkten Duell um die Tabellenspitze. Beide Mannschaften konnten sich vor dem Rest der Liga bereits recht deutlich absetzen, sie selbst trennen hingegen vor dem Wochenende nur drei Punkte. Die Indians sind bei der anstehenden Partie in der Rolle des Herausforderers. Die Gäste aus Niederbayern gehen mit einer etwas besseren Statistik ins Rennen, neben dem besseren Torverhältnis verfügen sie auch über leicht bessere Werte in den Special Teams. Nichtsdestotrotz wollen die Memminger ihre weiße Weste in den direkten Duellen dieser Spielzeit beibehalten. Im ersten Spiel beider Clubs siegten die Rot-Weißen auswärts mit 3:0, in der ALPHA COOLING-Arena gab es dann einen knappen Sieg nach Overtime. Nun folgt die dritte und damit vorletzte Partie beider Kontrahenten, welche bereits eine kleine Vorentscheidung im Kampf um die Hauptrundenmeisterschaft sein könnte.

Der DSC kommt mit viel Selbstvertrauen und den beiden besten Scorern der Liga in die Maustadt. Ty und Dylan Jackson weisen aktuell die besten Werte aller Spieler im Süden auf. Mit Harrison Roy, Petr Stloukal, Jaro Hafenrichter oder Curtis Leinweber stehen ihnen aber zahlreiche andere starken Akteure zur Seite. Mit Timo Pielmeier verfügen die Gäste über einen Ausnahmekönner im Tor, was auch die hervorragenden defensiven Werte verdeutlichen.

Bei den Indians sind aktuell alle Mann an Bord. Auch Connor Blake, der kurz vor Ende der letzten Partie einen Schuss abbekam, wird auflaufen können. Der Kanadier konnte nach positiv verlaufenen Untersuchungen bereits wieder leicht trainieren. Basti Flott-Kucis, der die letzten Spiele nicht berücksichtig war, wurde unter der Woche erstmals Vater und ist damit wieder voll zurück im Team.

Karten für den Kracher am Hühnerberg sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich. Sitzplätze sind in den meisten Blöcken nur noch vereinzelt erhältlich. Die Indians empfehlen, sich die Tickets bereits frühzeitig zu sichern, um Wartezeiten an den Abendkassen zu vermeiden.

