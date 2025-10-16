Indians zu Gast im Tigerkäfig, bevor es zu den Alligators geht

Bayreuth. (PM Tigers) Nach dem Derby gegen die Selber Wölfe geht es für die onesto Tigers am kommenden Wochenende gleich gegen das nächste Top-Team der Oberliga Süd: Am Freitag gastieren die ECDC Memmingen Indians um 20 Uhr im Tigerkäfig. Darauf folgt das kleine fränkische Derby, wenn man am Sonntag (18 Uhr) zu den Höchstadt Alligators reist.

Nach durchwachsenem Saisonstart hat man sich in Memmingen an die Ligaspitze herangearbeitet und belegt aktuell den 2. Platz. Nach Bayreuth kommt man mit einer Serie von 5 Siegen, dabei schoss man satte 29 Tore, musste aber nur 7 Gegentreffer hinnehmen. Mit insgesamt 42 Treffern stellt man zudem die gefährlichste Offensive der Liga, bei den Gegentoren liegt man auf Platz 3. Daher verwundert es nicht, dass mit Felix Beauchemin-Brassard (13 Tore + 8 Vorlagen) und Brett Ouderkirk (4 + 13) die beiden kanadischen Angreifer der Indians die ligaweite Scorer-Wertung anführen und sich mit Tyler Spurgeon noch ein Teamkollege auf Rang 6 (3 + 11) befindet.

In der Sommerpause erfuhr der Kader der Indians einige Veränderungen, so stießen Beauchemin- Brassard und Ouderkirk neu zum Team, mit Maximilian Menner und Timo Gams gesellten sich weitere Ex-Tigers zu den schon länger dort spielenden Dominik Meisinger, Jayden Schubert, Tobias Meier, Markus Lillich, Patrick Kurz und Robert Peleikis. Im Bereich der „special teams“ kann das Team von Chefcoach Daniel Huhn im Powerplay eine Erfolgsquote von 14,3% (Tigers; 28,6%) und in Unterzahl von 87,1% (Tigers: 69,2%) vorweisen.

In Mittelfranken kämpfen die Alligators nun schon die zweite Saison in Folge mit dem gleichen Problem: Durch die immer noch andauernden Umbauarbeiten in der Eishalle musste man ohne Heimspiele in die neue Spielzeit starten. Am kommenden Wochenende stehen mit den fränkischen Duellen gegen Selb und Bayreuth die ersten Spiele vor eigenem Publikum auf dem Programm. In den bisherigen fünf Auswärtsspielen gelang dem Team von Trainer Morgan Persson ein Sieg bei Aufsteiger Erding, zudem konnte man bei der knappen Overtime-Niederlage in Peiting einen Punkt ergattern. Starke Werte liefert man im Penalty Killing mit einer Quote von 89,5 Prozent, im Powerplay sieht es mit 7,1% deutlich schlechter aus.

Auch in Höchstadt gab es im Sommer einige Kaderveränderungen: Klavs Planics und Jack Bloem haben den Club verlassen, auf den Kontingentstellen setzt man auf den Schweden Samuel Eriksson und den US-Amerikaner Max Jelavic, mit Ex-Tiger Tyler Gron ist ein weiterer gebürtiger Nordamerikaner neu im Aischgrund. Im Tor teilen sich mit Neuzugang Luca Ganz und dem nächsten Ex-Tiger Nico Zimmermann zwei noch recht junge Goalies die Aufgabe bisher zu gleichen Spielanteilen auf. Mit Jake Fardoe, Petr Gulda und Martin Vojcak verfügt man in der Defensive über erfahrenes Personal, in der Offensive sind nur drei Spieler älter als 30 Jahre.

Info: Die Kollegen in Höchstadt machen darauf aufmerksam, dass derzeit im Stadion bei Ticketverkäufen sowie im Catering ausschließlich Barzahlung möglich ist.

Der Kader der Tigers ist weitestgehend komplett. Hinter Cameron Leask und Leon Bauhof stehen zwar noch Fragezeichen ob ein Einsatz möglich ist, jedoch kann man erstmals in dieser Saison auf Akteure aus Ingolstadt zurückgreifen. Tim Weidner sowie Maximilian Schaller befinden sich im Training in Bayreuth und werden die nächsten Tage bei den onesto Tigers verbringen. -kno

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!