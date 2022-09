Indians vor Heim-DebÃ¼t: Vorbereitung nimmt Fahrt auf

Memmingen (mfr). Der ECDC Memmingen testet weiter auf Hochtouren. Am kommenden Wochenende gibt es zwei Vorbereitungsspiele für die Maustädter, darunter auch die erste Partie...

Memmingen (mfr). Der ECDC Memmingen testet weiter auf Hochtouren.

Am kommenden Wochenende gibt es zwei Vorbereitungsspiele für die Maustädter, darunter auch die erste Partie vor eigenem Publikum (Sonntag, 18 Uhr). Tickets für die Testspiele werden vergünstigt angeboten, Dauerkarten können ebenfalls noch vorbestellt werden.

Nach der erfolgreichen Saisoneröffnung am vergangenen Samstag – mehrere hundert Fans waren gekommen – geht es nun für die Indians in das erste wirkliche Testwochenende. In den zwei anstehenden Spielen werden die Memminger wieder voll gefordert werden, vor allem im Heimspiel wollen, vor eigener Kulisse, einen guten Eindruck hinterlassen.

Am Freitag geht es für den ECDC nach Bad Nauheim zum hessischen Zweitligisten, der bereits eine Woche später in die neue Spielzeit startet. Die Roten Teufel aus der Kurstadt gelten, wie auch in den vergangenen Jahren, als ambitionierter Playoff-Anwärter. In der Vorsaison kam der ECN auf Rang 5 nach der Hauptrunde und erreichte in den folgenden Playoffs das Halbfinale. Das Spiel in Bad Nauheim beginnt um 19:30 Uhr, ein Stream wird via SpradeTV angeboten.

Heimauftakt am Sonntag: Dauerkarten-Abholung an der Kasse

Am Sonntag (18 Uhr) folgt dann endlich der langersehnte Heimauftakt des ECDC. Gegen den Ligakonkurrenten aus Peiting kommt es am Hühnerberg zum dritten offiziellen Test der Pre-Season. Die Indians wollen möglichst komplett antreten, um sich gewinnbringend auf die kommende Saison vorzubereiten. Nach einer intensiven Trainingswoche fällt bislang nur Sven Schirrmacher weiter aus, der, nach einer Operation im Sommer, noch nicht wieder eingreifen kann. Um möglichst vielen Fans das neue Team vorstellen zu können, gelten bei diesem, und auch dem zweiten Vorbereitungsspiel, vergünstigte Eintrittspreise. Für nur 5 Euro (Stehplatz) bzw. 8 Euro (Sitzplatz) können Karten erworben werden, diese können vor Ort gekauft oder bereits im Internet bestellt werden.

Dauerkarten, welche bis zum Wochenende bestellt und zwingend auch bezahlt worden sind, werden am Spieltag zur Abholung bereitgelegt. Diese erfolgt an einer separaten Kasse im Eingangsbereich vor der Halle. Die Saisonkarten beinhalten auch in diesem Jahr alle Vorbereitungs- und Hauptrundenspiele sowie die erste Runde der Playoffs. Generell wird auch in diesem Jahr der Zugang zur Eishalle nur über den Kassenbereich (Südseite, Freifläche) möglich sein.