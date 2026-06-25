Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 ECDC Memmingen Indians Indians verpflichten U-Nationalspieler Nick Maul
ECDC Memmingen IndiansTransfer-News

Indians verpflichten U-Nationalspieler Nick Maul

25. Juni 20261 Mins read71
Share
Nick Maul - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

Memmingen. (mfr) Mit dem 20 Jahre alten Nick Maul haben die Indians einen äußerst talentierten Angreifer verpflichtet und statten den U-Nationalspieler mit einem U21-Fördervertrag für die kommende Spielzeit aus.

Er wechselt von den Red Bull Hockey Juniors aus der Organisation des EHC Red Bull München an den Hühnerberg.

Die Indians besetzen ihre erste Stelle auf dem Sektor der Spieler unter 21 Jahren mit Nick Maul. Der Angreifer lief in den letzten Jahren für die Organisation von Red Bull auf und verbrachte viele Jahre seiner Nachwuchs-Ausbildung in der dortigen Hockey Academy. Trotz seines jungen Alters kann er bereits Einsätze in mehreren Spielzeiten der Alps Hockey League vorweisen, zuletzt kam er dort für Salzburg auf starke 32 Punkte in 44 Spielen. Auch in der DEL2 sowie sogar der DEL war der Rechtsschütze bereits aktiv. Als Förderlizenzspieler für Kaufbeuren erzielte er in der Saison 24/25 8 Punkte in 19 Hauptrundenspielen.

Der 1,80m große Stürmer ist seit mehreren Jahren durchgehend Nachwuchs-Nationalspieler, zuletzt nahm er zweimal in Folge an der U20-WM teil. Bei den Indians soll für ihn nun der nächste Schritt seiner noch jungen Karriere erfolgen. Mit guten Leistungen in Memmingen möchte sich der gebürtige Deggendorfer für höhere Aufgaben empfehlen.

Sven Müller: „Mit Nick können wir einen sehr starken Angreifer in unserem Team begrüßen. Gerade als U21-Spieler ist er für uns mehr als nur ein Glücksgriff. Er soll sich in unserem Team schnell etablieren und sein vorhandenes Potenzial ausschöpfen, dann werden wir viel Spaß mit ihm haben.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nick Maul @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
327
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Wolfgang Brück zieht sich aus Geschäftsführung der Iserlohn Roosters zurück - Harald Wirtz übernimmt ab Februar die Nachfolge

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Herforder EVTransfer-News

Dennis Sticha bleibt bei den Ice Dragons

Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Dennis Sticha die nächste Vertragsverlängerung zur...

By25. Juni 2026
EC Red Bull SalzburgTransfer-News

Jason Morgan wird neuer Assistant Coach der Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg hat mit Jason...

By25. Juni 2026
Rittner Buam SkyAlpsTransfer-News

Manuel Öhler hält seinem Heimatverein die Treue

Klobenstein. (PM Buam) Mit Manuel Öhler ist den Rittner Buam SkyAlps die...

By25. Juni 2026
EV Lindau IslandersTransfer-News

EV Lindau Islanders geben Eetu Elo als Abgang bekannt

Lindau. (PM EVL) Die EV Lindau Islanders geben bekannt, dass der finnische...

By25. Juni 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten