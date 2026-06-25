Indians verpflichten U-Nationalspieler Nick Maul

Memmingen. (mfr) Mit dem 20 Jahre alten Nick Maul haben die Indians einen äußerst talentierten Angreifer verpflichtet und statten den U-Nationalspieler mit einem U21-Fördervertrag für die kommende Spielzeit aus.

Er wechselt von den Red Bull Hockey Juniors aus der Organisation des EHC Red Bull München an den Hühnerberg.

Die Indians besetzen ihre erste Stelle auf dem Sektor der Spieler unter 21 Jahren mit Nick Maul. Der Angreifer lief in den letzten Jahren für die Organisation von Red Bull auf und verbrachte viele Jahre seiner Nachwuchs-Ausbildung in der dortigen Hockey Academy. Trotz seines jungen Alters kann er bereits Einsätze in mehreren Spielzeiten der Alps Hockey League vorweisen, zuletzt kam er dort für Salzburg auf starke 32 Punkte in 44 Spielen. Auch in der DEL2 sowie sogar der DEL war der Rechtsschütze bereits aktiv. Als Förderlizenzspieler für Kaufbeuren erzielte er in der Saison 24/25 8 Punkte in 19 Hauptrundenspielen.

Der 1,80m große Stürmer ist seit mehreren Jahren durchgehend Nachwuchs-Nationalspieler, zuletzt nahm er zweimal in Folge an der U20-WM teil. Bei den Indians soll für ihn nun der nächste Schritt seiner noch jungen Karriere erfolgen. Mit guten Leistungen in Memmingen möchte sich der gebürtige Deggendorfer für höhere Aufgaben empfehlen.

Sven Müller: „Mit Nick können wir einen sehr starken Angreifer in unserem Team begrüßen. Gerade als U21-Spieler ist er für uns mehr als nur ein Glücksgriff. Er soll sich in unserem Team schnell etablieren und sein vorhandenes Potenzial ausschöpfen, dann werden wir viel Spaß mit ihm haben.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nick Maul @ Elite Prospects

327 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro