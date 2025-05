Indians verpflichten TopstÃ¼rmer

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen hat die nächste Kontingentstelle besetzt und mit dem kanadischen Angreifer Felix Brassard einen der torgefährlichsten Stürmer der Liga unter Vertrag genommen.

Der 28-Jährige wechselt aus Peiting in die Maustadt und wird bei den Indianern mit der Rückennummer 8 auf Torejagd gehen.

Mit dem kanadischen Angreifer Felix Brassard ist den Memminger Indians ein ganz dicker Fisch ins Netz gegangen. Mit 129 Toren aus 142 Oberligaspielen kommt der Angreifer aus Quebec vom EC Peiting an den Hühnerberg. Insgesamt 244 Scorerpunkte gelangen dem Rechtsschützen in seinen bislang drei Spielzeiten in der Oberliga-Süd.

In der abgelaufenen Saison, die für Brassard verletzungsbedingt bereits vorzeitig zu Ende war, kam der Flügelstürmer auf einen Punkteschnitt von 1,75 Torbeteiligungen pro Spiel. Topwerte, die sonst nur noch eine Handvoll Akteure erreichen konnten. Trotz bis zu 12 Spielen weniger, war der Kanadier unter den besten zehn Scorern im Süden zu finden, in den Jahren zuvor zählte er stets zu den fünf torgefährlichsten Akteuren der Liga.

Brassard war vor seinem Engagement in Deutschland bereits ein Jahr in Frankreich aktiv. Zuvor durchlief er Nachwuchs- und Collegestationen in Nordamerika. Der Kontakt zu den Indians bestand bereits einige Monate lang, auch eine grundsätzliche Einigung wurde schon vor einiger Zeit erreicht. Nachdem nun auch eine Ausstiegsklausel zugunsten einer höheren Liga ausgelaufen ist, freuen sich die Indianer, Felix Brassard offiziell in Memmingen begrüßen zu dürfen.

Sven Müller: „Wir waren auf der Suche nach einem starken, treffsicheren Torjäger. Mit Felix haben wir diesen gefunden und sind sehr froh, ihn von einem Wechsel nach Memmingen überzeugt zu haben. Er steht für einen hervorragenden Abschluss und ist trotzdem ein spielintelligenter Angreifer, er wird unserem Team gut tun“.

