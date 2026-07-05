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Indians verpflichten Offensivverteidiger

5. Juli 20261 Mins read18
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Jamal Watson hier noch im HCI-Jersey - © HCI Media PR
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Memmingen. (mfr/fl) Dem ECDC Memmingen holt den DEL2-erfahrenen Kanadier Jamal Watson nach Deutschland zurück.

Der rechtsschießende Offensivverteidiger lief im vergangenen Jahr in England auf und war zuvor in Kaufbeuren aktiv. Nun soll er ein Eckpfeiler in der Memminger Defensive werden und gleichzeitig das Spiel der Indianer ankurbeln.

Die letzte Kontingentstelle beim ECDC Memmingen ist nun auch offiziell besetzt. Mit Jamal Watson holen die Indians einen offensivstarken Verteidiger in die Maustadt, welcher die Liga bereits gut kennt. Der 1,80m große Abwehrakteur lief bereits zwei Jahre für den ESV Kaufbeuren auf, die ihn zur Saison 2023/24 in die Wertachstadt holten. Zuvor spielte der Rechtsschütze in England sowie in der ICEHL beim HC Innsbruck, wo er als offensivstarker Verteidiger auf sich aufmerksam machte. Auch bei den Jokern sowie bei seiner letzten Station im Südosten Englands, er wechselte zum zweiten Mal in seiner Karriere zu den Guildford Flames, hinterließ der Offensivverteidiger einen bleibenden Eindruck. Er absolvierte nahezu alle Spiele und war stets punktbester Verteidiger.

Watson gilt als sehr guter starker Skater mit ausgeprägtem Offensivdrang, er soll auch im Powerplay eine wesentliche Rolle einnehmen. Kein Wunder, lief der Mann aus Calgary zu College-Zeiten auch noch als Stürmer auf. Erst anschließend wurde er dann zum Verteidiger umfunktioniert, was seine Fähigkeiten auf beiden Seiten des Eises erklären dürfte.
Nun entschied sich der 31-Jährige für einen Wechsel in die Maustadt. Es wird sein insgesamt drittes Jahr in Deutschland sein. Damit sind alle Kontingentstellen bei den Indians besetzt und der Kader nimmt weiter Formen an.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jamal Watson @ Elite Prospects

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