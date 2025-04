Indians verpflichten kanadischen Verteidiger Connor Blake

Memmingen. (mfr). Der ECDC Memmingen kann den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren.

Mit dem kanadischen Offensivverteidiger Connor Blake können die Indians ihre Hintermannschaft verstärken. Der 26 Jahre alte Rechtsschütze kommt aus der ersten französischen Liga an den Hühnerberg.

Connor Blake heißt der erste Neuzugang beim ECDC. Der kanadische Abwehrspieler kommt aus Anglet (Frankreich) nach Memmingen und wird hier seine zweite Saison in Europa absolvieren. Der 26-Jährige wurde im kanadischen Calgary geboren und durchlief dort auch seine ersten Eishockey-Stationen, u.a. war er auch mehrere Jahre an der dort ansässigen Mount Royal University in der kanadischen Uni-Liga USports aktiv. Dort konnte sich der 1,72m große Rechtsschütze schnell etablieren und auch für die ECHL, die dritthöchste Spielklasse Nordamerikas empfehlen. Der wendige und spielstarke Akteur, der in der Vergangenheit auch bereits als Angreifer ausgebildet und eingesetzt wurde, trat vor der abgelaufenen Saison erstmals den Weg nach Übersee an und heuerte in der Ligue Magnus, der höchsten Spielklasse Frankreichs an. In Anglet, das an der französischen Atlantikküste liegt, war Blake punktbester Verteidiger (5 Tore, 13 Assists) seines Teams, welches in der Relegation am Ende gerade noch die Liga halten konnte.

Der Kanadier freut sich bereits auf Memmingen und beschreibt sich selbst als offensiven Verteidiger, der seine geringe Größe durch seinen ausgeprägten Hockey-IQ wettmacht. „Ich habe mich für Memmingen entschieden, weil ich wieder öfter gewinnen will. Ich bin mir sicher, dass wir auch genau das hier machen werden, nämlich siegen“, so der Kanadier. Blake, der als ausgewiesener Powerplay-Experte gilt, wird im August in Memmingen erwartet und soll dann mit der Nummer 44 für die Indians auflaufen.

Sven Müller: „Wir waren auf der Suche nach einem rechtsschießenden Verteidiger, der auch offensiv und im Powerplay Akzente setzen kann. Mit Blake haben wir einen solchen Kandidaten gefunden, sein erster Pass und seine Übersicht werden uns sicher weiterhelfen.“

