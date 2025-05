Indians verpflichten Angreifer Nikita Krymskiy

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison unter Vertrag genommen.

Die Indians sichern sich die Dienste des 20 Jahre alten Angreifers Nikita Krymskiy, der vom DEL2-Absteiger aus Selb an den Hühnerberg wechselt. Mit fast 150 Zweitliga-Einsätzen verfügt der talentierte Angreifer bereits über reichlich Profi-Erfahrung.

Nikita Krymskiy wird das nächste neue Gesicht am Hühnerberg. Die Indians und der Linksschütze, der am 23. Mai seinen 21. Geburtstag feiert, einigten sich auf einen Vertrag für die kommende Spielzeit. Krymskiy, der in St. Petersburg geboren wurde, wurde u.a in Berlin ausgebildet, immer wieder wurde er auch für Maßnahmen der deutschen U-Nationalmannschaften nominiert und sammelte bereits in jungen Jahren erste Erfahrungen im Seniorenbereich. Nach einigen Einsätzen in Diez-Limburg (OL-Nord) folgte eine Spielzeit in Krefeld (DEL2) von wo aus ihn seine Reise weiter nach Selb führte. Mit den Wölfen konnte der laufstarke Stürmer im ersten Jahr noch den Klassenerhalt feiern, ehe die Oberfranken in der abgelaufenen Spielzeit den bitteren Weg in die Oberliga antreten mussten. Krymskiy trifft ab September also nun im Memminger Trikot auf seine ehemaligen Teamkollegen. In der abgelaufenen Saison standen für den Angreifer 11 Punkte (5 Tore, 6 Assists) in 62 Spielen zu Buche.

Sven Müller: „ Nikita ist ein sehr talentierter Stürmer, der auch bereits zahlreiche Spiele im Profi-Eishockey absolvieren konnte. Er soll bei uns eine wichtige Rolle einnehmen und dafür auch die nötige Verantwortung und das Vertrauen bekommen, um so seine Karriere weiter vorantreiben zu können.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV