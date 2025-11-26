Indians unterliegen Stuttgart

Memmingen. (fl) Ein gebrauchter Abend für den ECDC Memmingen. Die Indians verlieren ihr Heimspiel gegen die Stuttgart Rebels mit 4:6.

Bereits am Freitag geht es mit dem Allgäu-Derby gegen den EV Füssen weiter.

Memmingen startete mit voller Kapelle in die Partie gegen die Stuttgart Rebels. Das erste Drittel verlief aus Sicht der Hausherren suboptimal. Die Indians taten sich gegen defensive Gäste aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt schwer. Die Rebels erzielten zudem den ersten Treffer des Abends. David Kirchhoff brachte Stuttgart mit 1:0 in Führung. Zudem konnten die Gäste die Führung erhöhen. Florian Renner traf zum 2:0, was den Indianern nicht schmecken konnte. Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Teams in die erste Drittelpause.

Zu Beginn des zweiten Drittels war es Tyler Spurgeon, der die Scheibe zum 1:2 unter die Latte lenkte. Dieser Treffer brachte den Memmingern Aufschwung. Nach Vorarbeit von Linus Svedlund erzielte Brett Ouderkirk den 2:2 Ausgleich. Stuttgart war mit schnellen Gegenangriffen ebenfalls gefährlich und konnte einen davon verwerten. Dane Montgomery markierte das 3:2 für die Rebels. Der ECDC antwortete Minuten später mit dem 3:3 durch Timo Gams, der einen Schuss von Connor Blake abfälschte. Noch vor der letzten Pause gingen die Rot-Weißen erstmals in Führung. Denis Fominych bediente Markus Lillich, der das 4:3 schoss.

Im letzten Drittel erwischte es die Indians kalt. Der Ausgleich der Stuttgarter durch Wyatt Schingoethe brachte die Wende. Die Hausherren zwar mit mehr Dominanz und Torschüssen in dieser Begegnung, aber nicht mit der nötigen Effizienz an diesem Abend. Die Rebels drehten das Spiel. David Kirchhoff besorgte mit seinem zweiten Treffer das 5:4. Den Auswärtssieg der Gäste machte Dane Montgomery perfekt. Sein Empty Net Goal zum 6:4 ließ jegliche Memminger Hoffnung auf Punkte zerplatzen. Die Rebels sicherten sich somit drei Punkte in der Maustadt.

Bereits am Freitag geht es am Hühnerberg weiter. Der EV Füssen gastiert um 20:00 Uhr in der ALPHA COOLING-Arena. Karten für das Allgäu-Derby sind im VVK verfügbar. Am Sonntag geht es für den ECDC zu den Selber Wölfen. Bully ist um 18:30 Uhr.

ECDC Memmingen vs Stuttgart Rebels 4:6 (0:2/4:1/0:3)

Tore: 0:1 (7.) Kirchhoff (Herm), 0:2 (15.) Renner (Blais, Kirchhoff), 1:2 (22.) Spurgeon (Svedlund), 2:2 (26.) Ouderkirk (Svedlund, Brassard), 2:3 (28.) Montgomery (Root), 3:3 (31.) Gams (Blake, Fominych), 4:3 (34.) Lillich (Fominych), 4:4 (43.) Schingoethe (Herm, Fischer), 4:5 (50.) Kirchhoff (Herm, Bloem), 4:6 (58.) Montgomery (Blais, Renner)

Strafminuten: Memmingen 2- Stuttgart 4

Zuschauer: 1176

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!