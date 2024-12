Indians unterliegen knapp im Spitzenspiel

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen verlor das Spitzenspiel am heimischen Hühnerberg gegen die Bietigheim Steelers nur knapp. Ein packendes Oberliga-Spiel endete mit einem 2:0...

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen verlor das Spitzenspiel am heimischen Hühnerberg gegen die Bietigheim Steelers nur knapp.

Ein packendes Oberliga-Spiel endete mit einem 2:0 Erfolg für die Gäste, die damit wieder an die Tabellenspitze klettern. Am Freitag kommt nun der EV Lindau zum Derby in die Maustadt.

Im ersten Drittel bekamen die Zuschauer ein intensives und hart umkämpftes Topspiel zu sehen. Die Indians machten von Beginn ordentlich Dampf und erarbeiteten sich gute Chancen. Beide Teams wurden von ihren Trainern taktisch gut eingestellt und lieferten sich in einer schellen Partie einen Fight um jeden Zentimeter Eis. Es blieb aber in den ersten zwanzig Minuten beim Spielstand von 0:0. Bitter aus Memminger Sicht, da die Chancen zur möglichen Führung gegeben waren.

Im Mitteldrittel ging es intensiv und ausgeglichen weiter. Die Indians weiterhin mit gutem Forechecking, Bietigheim ebenfalls konzentriert und kompakt. Die Gäste ließen defensiv wenig zu und waren offensiv immer wieder gefährlich. Das erste Tor des Abends fiel auf Seiten der Steelers. Christoph Kiefersauer traf zum 1:0 für Bietigheim. Ein zu diesem Zeitpunkt nicht unverdienter Spielstand, da die Gäste immer besser in die Partie fanden. Mit diesem Zwischenstand ging es in die letzte Pause des Abends.

Im Schlussdrittel wollten die Memminger den Ausgleich erzielen und warfen nochmal alles in die Waagschale. Doch taten sich die Rot-Weißen gegen starke Gäste, die wenig zuließen, weiter schwer. Auch Steelers-Goalie Olafr Schmidt erwies sich als sicherer Rückhalt seines Teams und entschärfte viele Einschussmöglichkeiten spektakulär. Gerade als die Indianer gegen Ende des Spiels nochmal alles nach vorne werfen wollten, handelten sie sich eine Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Patrick Kurz ein. Auf Anraten eines Linienrichters bemühten die Schiedsrichter den Videobeweis und erkannten wohl einen vermeintlichen Stockstich des Indians-Defenders. In der Folge nutzten abgezockte Gäste diese Situation aus. Erneut Christoph Kiefersauer machte den Deckel per Empty Net Goal zum 2:0 Endstand drauf. Extrem bitter, dass in der letzten Minute auch noch Denis Fominych ausschied, der ebenfalls nach Videobeweis, mit einer Spieldauerstrafe belegt wurde.

Weiter geht es für den ECDC Memmingen mit einem Heimspiel am Freitagabend. Um 20:00 Uhr empfängt das Team von Daniel Huhn die Lindau Islanders zum Allgäu-Bodensee-Derby in der ALPHA COOLING-Arena. Karten sind bereits online im VVK verfügbar. Am Sonntag reisen die Indians zum Auswärtsspiel nach Heilbronn. Spielbeginn bei den Falken ist um 18:30 Uhr, Anmeldungen für den Fanbus sind bereits möglich.

ECDC Memmingen vs. Bietigheim Steelers 0:2 (0:0/0:1/0:1)

Tore: 0:1 (28.) Kiefersauer (Dronia, Preibisch), 0:2 (59.) Kiefersauer (Nemec)

Strafminuten: Memmingen 56-Bietigheim 14

Zuschauer: 2829

