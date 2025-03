Indians unterliegen – Heilbronn mit Matchball

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen verlor auch das dritte Aufeinandertreffen dieser Viertelfinalserie gegen die Heilbronner Falken.

Am Ende stand ein deutliches 5:0 für die Hausherren auf der Anzeigetafel, die damit am Freitag bereits mit einem Sieg den Halbfinaleinzug perfekt machen können. Für die Indians ist das Heimspiel am Freitag (20 Uhr) die letzte Chance, um die Serie am Leben zu halten.

Der ECDC ging ohne personelle Veränderungen in die Partie und konnte zunächst im ersten Drittel spielerisch noch mithalten. Es fehlte wie aber bereits schon am Sonntag die Effizienz vor dem Tor. Oftmals war man zu verspielt und nicht konsequent genug im Abschluss. Genau das brachte Memminger um eine mögliche Führung. Heilbronn zeigte sich abgezockter und erzielte das 1:0. Lars Schiller schoss das Tor für die Falken per One-Timer.

Im zweiten Drittel fielen die Maustädter dann etwas auseinander und reagierten nur noch, anstatt zu agieren. Heilbronn war dem ECDC immer einen Schritt voraus und nahm das Heft in die Hand. Die Treffer von Skvorcovs, Jiranek und Just schraubten das Ergebnis auf 4:0. Die Vorentscheidung zugunsten des Favoriten war damit gefallen.

Auch im letzten Drittel schafften es die Indianer nicht mehr sich gegen die drohende Niederlage zu wehren oder gar einen Treffer zu erzielen. Auch in Überzahl gelang nichts Zählbares, es fehlte der letzte Pass, um in die guten Abschlusspositionen zu kommen. Alles was aufs Tor kam, war sichere Beute von Patrick Berger, der erneut eine starke Leistung bot. Die Falken trafen in Unterzahl durch Thore Weyrauch noch zum 5:0, in einer immer härter werdenden Partie. Paul Fabian bekam wegen eines Checks gegen Kopf und Nacken eine Matchstrafe und wird dem ECDC am Freitag fehlen, ebenso der Heilbronner Vincent Jiranek. Am Ende sicherten sich die Unterländer den Sieg in Spiel 3 und haben nun am Freitag die Chance, den Halbfinaleinzug bereits perfekt zu machen. Auch in den anderen Serien stehen die Favoriten jeweils vor dem Einzug in die Runde der letzten Vier, lediglich Bietigheim musste bislang ein Spiel abgeben.

Für den ECDC Memmingen ist es nun am kommenden Freitag die letzte Gelegenheit, um die Serie am Leben zu halten und den Sweep der Falken zu verhindern. Gelingt dies nicht, so verabschiedet man sich am Freitag in die Sommerpause. Karten für das Do-or-die-Spiel in der ALPHA COOLING-Arena können weiterhin im VVK erworben werden. Puck Drop am Hühnerberg ist um 20:00 Uhr.

Heilbronner Falken-ECDC Memmingen 5:0 (1:0/3:0/1:0)

Tore: 1:0 (19.) Schiller (Just, Krenzlin), 2:0 (27.) Skvorcovs (Just, Supis, 5-4), 3:0 (32.) Jiranek (Jiranek, Ludin), 4:0 (38.) Just (Jentsch, Supis, 5-4), 5:0 (46.) Weyrauch (Ritchie, Mapes, 4-5)

Strafminuten: Heilbronn 39- Memmingen 51

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV