Indians unterliegen dem Spitzenreiter

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen hat das Topspiel der Oberliga-Süd gegen die Bietigheim Steelers mit 1:5 verloren.

Nach einem relativ ausgeglichenen ersten Drittel in der ALPHA COOLING-Arena schafften es die Memminger dann in der Folge nicht mehr den starken Gästen etwas entgegenzusetzen. Rund 2600 Zuschauer sahen das Spiel am Hühnerberg.

Die Indians mussten weiterhin auf Dominik Meisinger und Paul Fabian verzichten, dafür konnte man aber auf Sven Schirrmacher zurückgreifen. Das Spiel Dritter gegen Erster versprach im Vorfeld einiges an Spannung. Im ersten Drittel bekam man auch eine relativ ausgeglichene Partie zu sehen, mit leichten Vorteilen für die Steelers. Die Indians gingen erstmals an diesem Abend in Führung. In Überzahl traf Matej Pekr zum 1:0. Der Ausgleich folgte zwei Minuten später. Tyler McNeely entwich der Indianer-Verteidigung und vollstreckte etwas glücklich zum 1:1. Den Gästen gelang es auch kurz vor der Pause in doppelter Überzahl das Spiel zu drehen. Erneut war es der starke Tyler McNeely, der zum 2:1 einnetzte. Trotzdem konnten die Indianer, die eine lange Zeit in Unterzahl überstanden, durchaus zufrieden sein.

Im zweiten Drittel verloren die Maustädter gegen Mitte des Drittels den Faden und handelten sich weitere Strafen ein, Die Steelers schlugen erneut in Überzahl durch Erik Nemec zu. In der Folge ließen sie den Hausherren fast keine Luft zum Atmen. Bietigheim schnürte den ECDC ein und erhöhte noch vor der Pause durch die Treffer von Christoph Kiefersauer und Mick Hochreither auf 5:1. Bitter aus Memminger Sicht, dass der Puck direkt vor dem vorentscheidenden 4:1 das Spielfeld kurzzeitig verlassen hatte und vom Bietigheimer Ersatztorhüter abgelenkt wurde.

Auch im letzten Drittel ließen die Steelers nichts mehr zu und spielten die Begegnung souverän zu Ende. Den Memmingern gelang nicht mehr viel und so blieb es beim verdienten Auswärtssieg für Bietigheim.

Am kommenden Wochenende starten die Indianer mit einem Auswärtsspiel. Die Reise geht am Freitag an die Zugspitze zum SC Riessersee. Spielbeginn bei den formstarken Hausherren ist um 20:00 Uhr Zwei Tage später kommt es in der ALPHA COOLING-Arena zum Aufeinandertreffen mit dem direkten Konkurrenten aus Deggendorf. Los geht es am Sonntag um 18:00 Uhr. Karten für die Partie gegen den DSC sind bereits online erhältlich.

ECDC Memmingen vs Bietigheim Steelers 1:5 (1:2/0:3/0:0)

Tore: 1:0 (9.) Pekr (Homjakovs, Kurz, 5-4), 1:1 (11.) McNeely (Preibisch, Dronia), 1:2 (19.) McNeely (Nemec, Dronia, 5-3), 1:3 (30.) Nemec (Kolupaylo, Dronia, 5-4), 1:4 (35.) Kiefersauer (Sturm, Dronia), 1:5 (40.) Hochreither (Nemec, Kiefersauer)

Strafminuten: Memmingen 17-Bietigheim 20

Zuschauer: 2604

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV