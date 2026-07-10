Indians und Red Bull München vereinbaren Kooperation

Memmingen. (mfr) Der ECDC Memmingen und der viermalige Deutsche Meister Red Bull München werden in der kommenden Saison im Rahmen einer Kooperation zusammenarbeiten und dabei Förderlizenzen an ausgewählte Akteure vergeben.

Ziel der Partnerschaft ist es, talentierten Nachwuchs- und Perspektivspielern optimale Entwicklungsmöglichkeiten auf hohem sportlichem Niveau zu bieten.

Mit dem Aufstieg in die DEL2 ist die Zusammenarbeit mit einem etablierten DEL-Club ein weiterer wichtiger Schritt in der sportlichen Weiterentwicklung der Indians. Die Kooperation ermöglicht einen intensiven Austausch zwischen beiden Standorten und schafft zusätzliche Perspektiven für junge Spieler. In der neuen Spielzeit werden U23-Spieler des EHC Red Bull München mit einer Förderlizenz für den DEL2-Club zum Einsatz kommen. Gleichzeitig sollen auch junge Spieler des ECDC mit einer Förderlizenz für den Erstligisten ausgestattet werden.

Die Indians freuen sich auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass die Partnerschaft einen großen Mehrwert für alle Beteiligten bietet. Welche Spieler genau eine Förderlizenz erhalten wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt und bekanntgegeben.

Sven Müller: „Die Kooperation ist für uns ein wichtiger Eckpfeiler für die kommende Saison. Wir sind froh solch einen starken Partner in der DEL gefunden zu haben. Die Partnerschaft wird für alle Seiten ein großer Gewinn sein, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“