Indians treffen auf Heilbronn: Viertelfinale startet am Freitag

Memmingen. (mfr) Auf die Indians wartet im Viertelfinale ein echtes Top-Team: Die Heilbronner Falken, Tabellenzweiter der Hauptrunde im Süden, stehen dem ECDC in maximal sieben Partien gegenüber.

Die Serie gegen den letztjährigen Zweitligisten startet am Freitag in Heilbronn, am Sonntag (19 Uhr) kommt es zum ersten Duell am Hühnerberg.

Nach dem Weiterkommen gegen die Saale Bulls aus Halle kommt es nun zum Aufeinandertreffen mit einem Süd-Team. Den Indians bleiben also im Viertelfinale größere Reisestrapazen erspart, ein Duell mit den niederländischen Vertretern aus Tilburg konnte, dank Deggendorf, gerade noch verhindert werden.

Die sportliche Aufgabe hat es aber in sich. Die Falken, die letztes Jahr noch in der DEL2 an den Start gingen, haben eine starke Mannschaft zusammengestellt, die es auf Platz 2 nach der Vorrunde schafften. Auch im Achtelfinale machten die Heilbronner auf den ersten Blick mit 3:0 Siegen kurzen Prozess. Gegner Erfurt konnte die Rot-Blauen aber doch mehrmals in Bedrängnis bringen.

Schweden-Power bei den Falken

Herausragende Scorer beim Team aus Baden-Württemberg sind die schwedischen Zwillinge Linus und Pontus Wernerson-Libäck. Sie sind auf Platz 2 bzw. 3 der gesamten Oberliga-Scorerwertung zu finden. Ihr kongenialer Partner, mit dem sie bereits im Vorjahr in Duisburg zusammengespielt hatten, ist der Finne Oula Ouski, der mit seiner körperlichen Präsenz die notwendigen Räume schafft, um die Brüder entsprechend einzusetzen.

Mit Freddy Cabana, Robin Just und Niklas Jentsch stehen weitere, hochklassige Angreifer im Aufgebot.

Auch in der Defensive, gibt es bei den Falken nur wenig auszusetzen. Jan Pavlu und Urgestein Corey Mapes gehen hier voran. Mit Patrick Berger haben die Unterländer einen ehemaligen Meistergoalie im Aufgebot, der weiß auf was es in den Playoffs ankommt. An der Bande steht mit Frank Petrozza der aktuelle „Trainer des Jahres“ der Oberliga-Süd.

Auch beim Blick auf die Statistik trumpfen die Falken auf. Das zweitbeste Überzahl des Südens sowie das beste Unterzahlspiel können sie vorweisen. Auch beim Torverhältnis haben sie die Nase vorn. Im direkten Duell gab es aber jeweils zwei Siege für beide Teams. Heilbronn konnte zwei Partien mit 5:2 und 4:3 nach Overtime gewinnen, die Indians siegten einmal mit 7:6 und das zweite Mal mit 3:2 nach Verlängerung.

Tickets für das Heimspiel der Indians am Sonntag sind bereits erhältlich. Die Verantwortlichen rechnen mit einem nahezu ausverkauften Haus. Die Partie beginnt um 19 Uhr in Memmingen.

Alle Spiele, maximal sieben Partien werden stattfinden, der Serie lauten:

• Spiel 1: Freitag, 15.03. (Auswärts)

• Spiel 2: Sonntag, 17.03. (HEIM)

• Spiel 3: Dienstag, 19.03. (Auswärts)

• Spiel 4: Freitag, 22.03 (HEIM)

• Spiel 5: Sonntag, 24.03. (Auswärts)

• Spiel 6: Dienstag, 26.03. (HEIM)

• Spiel 7: Donnerstag, 28.03. (Auswärts)