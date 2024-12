Indians strahlen beim Spiel der Herzen

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen feierte am Freitagabend einen mehr als deutlichen Heimsieg gegen die Tölzer Löwen. Mit 9:1 besiegte man am Ende das...

Memmingen. (fl/mfr) Der ECDC Memmingen feierte am Freitagabend einen mehr als deutlichen Heimsieg gegen die Tölzer Löwen.

Mit 9:1 besiegte man am Ende das Team aus Oberbayern. Zum traditionellen „Spiel der Herzen“ konnte zudem eine Spendensumme von insgesamt 10.000 Euro zugunsten der Regens Wagner Stiftung gesammelt werden.

Die Indians starteten mit einem Auftakt nach Maß. Matej Pekr besorgte nach gut drei Minuten bereits die Führung für den ECDC. Keine zwei Minuten später nutzte Brett Schaefer einen Rebound zum 2:0. Die neu formierten Angriffsreihen von Trainer Daniel Huhn, der aufgrund einer Sperre von Milan Pfalzer zum Handeln gezwungen war, schienen voll zu funktionieren. Die Löwen kamen mit vereinzelten Angriffen vors Indianer-Tor, hatten aber kompakten Memmingern nicht viel entgegenzusetzen. Markus Lillich schoss noch vor der Pause das 3:0.

Im zweiten Drittel konnten die Maustädter die Führung weiter ausbauen. Zwei weitere Treffer von Markus Lillich stellten das Ergebnis auf 5:0. Jayden Schubert traf im Slot zum 6:0 und ließ aus Sicht der Gäste bößes erahnen. Den Löwen fehlte an diesem Abend die Durchschlagskraft gegen starke Indianer, spätestens bei Basti Flott-Kucis war Endstation. Dennoch traf das Gästeteam von Trainer Axel Kammerer noch mit der Pausensirene zum 1:6 durch Christoph Fischhaber.

Im letzten Drittel ging es für den ECDC munter weiter, während bei den Tölzern hingegen der Stecker gezogen war. Eddy Homjakovs erzielte das 7:1, ehe Markus Lillich mit seinem vierten Tor des Abends zum 8:1 nachlegte. Robert Peleikis war es dann vorbehalten, den letzten Treffer zum 9:1 zu erzielen. Auch wenn es noch zu weiteren Gelegenheiten kam, wollte der Puck nicht mehr zum zehnten Mal im Tölzer Gehäuse einschlagen. Freude gab es aber dann noch einmal nach der Schlusssirene, als die endgültige Spendensumme aus dem Verkauf der Blinke-Herzen, die das ganze Spiel über leuchteten, verkündet wurde. Insgesamt 5000€ konnten durch die Verkäufe im Stadion gesammelt werden, Round Table Memmingen verdoppelte diese Summe noch einmal, sodass am Ende 10.000€ an die Regens-Wagner-Stiftung in Lautrach übergeben werden konnte. Noch auf dem Eis nahmen zahlreiche Bewohner der Einrichtung sowie ein Teil der Belegschaft den Scheck entgegen.

Weiter geht es für die Memminger am Sonntag beim EC Peiting um 18:00 Uhr. Es folgt nur eine kurze Zeit der Erholung, schon am zweiten Weihnachtsfeiertag steigt das nächste Heimspiel in der ALPHA COOLING-Arena. Gegner ist dann der Höchstadter EC. Spielbeginn im Klassiker gegen die Franken ist um 18:00 Uhr, Karten sind bereits im VVK verfügbar.

ECDC Memmingen vs Tölzer Löwen 9:1 (3:0/3:1/3:0)

Tore: 1:0 (3.) Pekr (Homjakovs, Peleikis), 2:0 (6.) Schaefer (Pekr, Homjakovs), 3:0 (17.) Lillich (Svedlund, Meisinger), 4:0 (28.) Lillich (Spurgeon, Svedlund), 5:0 (35.) Lillich (Svedlund, Meisinger, 5-4), 6:0 (37.) Schubert (Meier, Svedlund), 6:1 (40.) Fischhaber (Schönberger, Krumpe), 7:1 (44.) Homjakovs (Peleikis), 8:1 (45.) Lillich (Ettwein, Flott-Kucis), 9:1 (45.) Peleikis (Schaefer, Pekr)

Strafminuten: Memmingen 6-Bad Tölz 10

Zuschauer: 2023

