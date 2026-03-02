Indians starten von Platz drei gegen den EC Peiting in die Playoffs

Hannover. (PM Indians) Durch den Sieg der Tilburg Trappers in der Wedemark steht fest, dass die EC Hannover Indians von Platz drei in die Playoffs 2026 starten werden.

Dort trifft die Mannschaft um Kapitän Phillip Messing auf den sechstplatzierten der Oberliga Süd und damit auf die „Gallier“ des EC Peiting.

Start der Best-of-Five-Serie am Pferdeturm

Auftakt der Best-of-Five-Serie ist am kommenden Sonntag, 8. März 2026, um 19 Uhr im Eisstadion am Pferdeturm. Am Dienstag, 10. März 2026, geht es dann um 19:30 Uhr nach Peiting, bevor sich beide Teams am Freitag, 13. März 2026, erneut im Indianerland gegenüberstehen.

Tickets für die Heimspiele verfügbar

Für beide Heimspiele sind derzeit noch Stehplatztickets erhältlich, die unter www.indians-tickets.de verfügbar sind. Das Auswärtsspiel in Peiting wird im Livestream bei unter www.sprade.tv zu sehen sein.

Weitere Spiele bei Bedarf

Sollte ein viertes oder gar fünftes Spiel benötigt werden, würde die Serie am Sonntag, 15. März 2026, wieder in Peiting fortgesetzt. Ein mögliches entscheidendes fünftes Spiel wäre dann für den 17. März 2026 wieder in Hannover angesetzt.