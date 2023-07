Indians sind komplett: Sarto kommt – Hafenrichter bleibt

Memmingen. (mfr) Die Indians verpflichten mit dem 19 Jahre alten Angreifer Fabio Sarto ein weiteres Offensiv-Talent für die kommende Saison. Mit Jaroslav Hafenrichter bleibt...

Memmingen. (mfr) Die Indians verpflichten mit dem 19 Jahre alten Angreifer Fabio Sarto ein weiteres Offensiv-Talent für die kommende Saison.

Mit Jaroslav Hafenrichter bleibt gleichzeitig auch einer der wichtigsten Memminger Akteure dem Team erhalten. Damit sind die Kaderplanungen beim Oberligisten vorerst abgeschlossen.

Der gebürtige Frankfurter Sarto verbrachte die letzten Jahre in Mannheim und wechselt nun als frischgebackener DNL-Champion von der Nachwuchsabteilung der Adler Mannheim an den Hühnerberg. In der abgelaufenen Saison in der höchsten deutschen Nachwuchsliga kam Sarto auf insgesamt 27 Punkte in 34 Hauptrundenpartien, weitere 7 Scorerpunkte folgten in den Playoffs, in welchen sich die Adler am Ende gegen Köln im Kampf um die Meisterschaft durchsetzten.

Der rechtsschießende Angreifer soll in Memmingen erste Erfahrungen im Profi-Eishockey sammeln. Der 1,79m große Offensivakteur wurde in den letzten Jahren auch immer wieder für Spiele der Nachwuchs-Nationalmannschaft nominiert. Mit dem neuen Indians-Verteidiger Felix Fleischer spielte Sarto ebenso bereits zusammen, wie mit den letztjährigen Förderlizenzspielern Tim Gorgenländer und Luigi Calce, bei denen er sich über den ECDC schon frühzeitig erkundigte. Bei den Indians wird Sarto mit der Rückennummer 9 auflaufen.

Sven Müller: „Fabio ist ein talentierter, junger Angreifer, dem wir die Möglichkeit geben wollen, im Profi-Eishockey Fuß zu fassen. Wir freuen uns, dass er Memmingen als geeigneten Standort dafür ausgewählt hat.“

Fabio Sarto: „Ich freue mich sehr auf Memmingen, auf die Stadt, auf das Team und auf die Fans. Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich eine Chance bekomme, mich im Profibereich zu beweisen und hoffe, dass ich von Tag eins an zum Erfolg des Teams beitragen kann.“

Zusätzlich planen die Indians auch mit Jaroslav Hafenrichter für die neue Spielzeit und haben damit ihre Kaderplanung vorläufig abgeschlossen. Der 33 Jahre alte Deutsch-Tscheche geht in seine dritte Spielzeit am Hühnerberg. Als Führungsspieler verpflichtet, schlug der 1,82m großen Angreifer in seiner Debütsaison auf Anhieb voll ein. Im vergangenen Jahr fiel Hafenrichter längere Zeit wegen einer schweren Verletzung aus, die ihn auch anschließend noch stark beeinträchtigte. Nun will der Linksschütze mit vollem Elan wieder zurück aufs Eis und befindet sich seit Wochen, ohne jegliche Einschränkungen, im Sommertraining.

Die allgemein schwierige Saison 2022/23 war gerade auch für Jaro Hafenrichter keine leichte. Eine Verletzung bremste den ehemaligen DEL-Spieler früh aus und sorgte für eine notwendige Operation sowie eine längere Zwangspause. Doch Jaro kämpfte sich zurück und kehrte bereits im Januar wieder ins Aufgebot zurück, was dem Team beim Erreichen der Playoffs sichtlich gut tat. Trotz erheblicher Nachwirkungen durch seine Verletzung, die auch durch den durchgeführten Eingriff nicht gänzlich abgestellt werden konnten, steuerte er insgesamt 45 Punkte (18 Tore/27 Assists) für das Team bei.

Durch intensive Reha-Maßnahmen und ein speziell ausgerichtetes Sommertraining ist Memmingens Nummer 77 mittlerweile wieder ohne Beschwerden, so dass einem topfitten Auftreten Hafenrichters ab September nichts im Wege steht

Sven Müller: „Allen in Memmingen ist klar, wie wichtig Jaro für uns sein kann. Wenn er fit ist, gehört er definitiv zu den besten Spielern der Liga, das hat er auch bereits bewiesen. Wir hoffen nun auf eine gute Vorbereitung und dass er möglichst von Verletzungen verschont bleibt, um sein volles Leistungsniveau wieder zu erreichen.“

Mit dem Verbleib von Jaro Hafenrichter steht nun auch der vorläufige Kader des ECDC für die neue Oberliga-Saison fest. Drei Torhüter, neun Verteidiger und zwölf Stürmer zählen zum festen Aufgebot der Maustädter. Ziel der Kaderplanung war es hauptsächlich, den Kader breiter und ausgeglichener aufzustellen und dabei auch zu verjüngen. Insgesamt haben die Memminger nun sieben Akteure unter Vertrag, die als U23-Spieler gelten. Laut Statuten des DEB dürfen ab sofort nur noch 15 Feldspieler über 23 auf dem Spielberichtsbogen stehen.

4258 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.