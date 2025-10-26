Indians siegen vor dem Topspiel am Dienstag

Memmingen (mfr). Am Dienstag um 19:30 Uhr kommt es zum Oberliga-Spitzenspiel am Hühnerberg.

Die Memminger Indians empfangen dann den DEL2-Absteiger und Tabellenführer aus Selb in der ALPHA COOLING-Arena. Karten für die Partie sind bereits erhältlich.

Nach mehreren Jahren in der zweiten Liga sind die Selber Wölfe wieder zurück in der Oberliga. Nachdem im Sommer ein großer Umbruch stattfand, kamen die Oberfranken stark in die neue Saison.

Unter dem neuen Cheftrainer Felix Schütz, der als Spieler jahrelang in den höchsten europäischen Spielklassen sowie der deutschen Nationalmannschaft aktiv war, läuft es bislang hervorragend.

Leistungsträger sind, neben den etablierten Kräften Richie Gelke und Michel Weidekamp, vor allem die Kontingentspieler Chris Schutz, Niko Lahtinen und der letztjährige Oberliga-Meister Erik Nemec. Vor allem im Powerplay sind die Wölfe eine Bank, in jeder dritten Überzahlsituation klingelt es im Kasten des Gegners. Auch die Defensive steht bislang sattelfest, erst 20 Gegentreffer mussten die Rot-Blauen hinnehmen.

Die Indians müssen, sollte die Strafe aus dem Spiel gegen Tölz Bestand haben, auf Milan Pfalzer verzichten. Brett Ouderkirk musste am Sonntag verletzt pausieren, Untersuchungen sind für den Montag eingeplant. Ob der Kanadier bereits wieder eine Option ist, wird sich also erst kurz vor der Partie entscheiden.

So oder so, um den Tabellenführer zu stürzen, muss am Dienstag alles passen. Auch die Zuschauer und Fans der Indians sind gefordert, das Team unter der Woche standesgemäß zu unterstützen. Im vorletzten Heimspiel vor der Länderspielpause soll gemeinsam der nächste Heimsieg gefeiert werden. Karten für die Partie um 19:30 Uhr sind bereits erhältlich.



Nach hartem Kampf: Indians schlagen Bad Tölz

Die Memminger Indians punkteten am Sonntagabend bei den Tölzer Löwen.

Mit 2:1 schlug man das Team aus Oberbayern und holte damit sechs Punkte an diesem Wochenende. Bereits am Dienstag geht es am Hühnerberg weiter. Dann kommt der aktuelle Tabellenführer aus Selb zum Topspiel in die ALPHA COOLING-Arena.

Die Memminger mussten verletzungsbedingt auf Brett Ouderkirk verzichten, was Änderungen in den Offensivreihen mit sich brachte. Justus Roth startete im Tor. Das erste Drittel gehörte von den Spielanteilen her den GEFRO-Indians, die die besseren Gelegenheiten hatten. Die Löwen hingegen hielten dagegen und setzen ebenso offensive Nadelstiche. Den Indianern gelang vor der Pause der Führungstreffer in Überzahl. Felix Brassard brachte die Scheibe zum 1:0 im Netz unter.

Im zweiten Drittel hatten die Indians erneut weitgehend die Kontrolle über das Spiel. Gegen Mitte des Drittels überstand man einige Zeit in Unterzahl und baute die Führung einige Minuten später aus. Dominik Meisinger vollendete in Überzahl zum 2:0 für den ECDC.

Das letzte Drittel sorgte nochmals für ordentlich Spannung. Die Löwen wurden bissiger und machten den Anschlusstreffer. Einen Konter der Tölzer vollstreckte Ludwig Nirschl zum 1:2. Die Indians mussten rund sechs Minuten vor dem Ende eine Matchstrafe gegen Milan Pfalzer hinnehmen, was den Schwarz-Gelben die große Möglichkeit bot, den Ausgleich zu erzielen. Justus Roth, Spieler des Abends bei den Indians, rettete den Sieg mit einigen tollen Saves. Am Ende blieb es beim 2:1 für den ECDC, der wichtige drei Punkte aus dem Isartal mit in die Maustadt nahm.

Tölzer Löwen vs ECDC Memmingen 1:2 (0:1/0:1/1:0)

Tore: 0:1 (18.) Brassard (Meier, Spurgeon, 5-4), 0:2 (35.) Meisinger (Lillich, Meier, 5-4), 1:2 (50.) Nirschl (Piipponen, Keränen)

Strafminuten: Tölz 12-Memmingen 36

