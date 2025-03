Indians siegen verdient: Erster Matchball am Sonntag

Memmingen. (fl/mfr) Die Indians holen sich den Sieg in Spiel 3 der Achtelfinalserie und damit gleichzeitig den Matchball am Sonntag.

Der ECDC Memmingen gewann das dritte Aufeinandertreffen gegen die Hannover Indians souverän mit 5:1. Über 3200 Zuschauer sorgten für wahre Playoff-Stimmung am Hühnerberg.

Die Indians mussten auf den gesperrten Matej Pekr sowie auf Patrick Kurz und Lois Spitzner verzichten, die beide nicht auflaufen konnten. Der ECDC kam gut aus der Kabine und setzte Hannover früh unter Druck. Nach Vorarbeit von Tyler Spurgeon netzte Milan Pfalzer früh zum 1:0 ein. Keine Minute später legte Jack Olmstead zum 2:0 für die Indians nach und sorgte für erste Begeisterungsstürme der zahlreichen Anhänger. Hannover fand nicht richtig in die Partie und Memmingen machte druckvoll weiter. Tyler Spurgeon sorgte noch vor der Pause für eine komfortable 3:0 Führung, welche den Gästen komplett den Wind aus den Segeln nahm. Eines der besten Drittel dieses Jahres brachte die Maustädter bereits auf die Siegesstraße.

Im Mitteldrittel ließen die Indianer nicht viel zu und spielten weiterhin konzentriert. Der EC Hannover versuchte zwar den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Maustädter und vor allem Basti Flott-Kucis machten diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Eddy Homjakovs erhöhte kurz vor Ende des Drittels in Unterzahl noch auf 4:0. Die Vorentscheidung war damit gefallen.

Im letzten Drittel brachten die Memminger das Spiel souverän zu Ende. Denis Fominych traf in doppelter Überzahl zum 5:0 für den ECDC. Die Hannover Indians konnten zwar noch den Ehrentreffer erzielen, Thomas Gauch schoss das 1:5 aus Sicht der Gäste, es blieb aber am Ende beim ungefährdeten Erfolg der Rot-Weißen gegen die Nordindianer aus Niedersachsen.

Am Sonntag folgt nun Spiel 4 am Pferdeturm. Das Team von Daniel Huhn hat die Chance, mit einem Sieg die Achtelfinalserie erfolgreich zu beenden und damit ins Viertelfinale einzuziehen. Spielbeginn in Hannover ist um 19:00 Uhr. Sollte es zu einem entscheidenden Spiel 5 kommen, treffen sich beide Teams am Dienstag in der ALPHA COOLING-Arena wieder. Karten für eine mögliche Do-or-Die-Begegnung würden dann kurzfristig im Vorverkauf freigeschaltet.

ECDC Memmingen Hannover Indians 5:1 (3:0/1:0/1:1)

Tore: 1:0 (4.) Pfalzer (Spurgeon, Ettwein), 2:0 (5.) Olmstead (Peleikis, Homjakovs), 3:0 (17.) Spurgeon (Schubert, Olmstead), 4:0 (38.) Homjakovs (4-5), 5:0 (49.) Fominych (Meier, Svedlund, 5-3), 5:1 (51.) Gauch

Strafminuten: Memmingen 16- Hannover 14

Zuschauer: 3217

