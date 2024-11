Indians siegen im Derby gegen den EV FÃ¼ssen

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen gewann am Sonntagabend das zweite Aufeinandertreffen gegen den EV Füssen in dieser Saison. Die Indians setzten sich am Ende...

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen gewann am Sonntagabend das zweite Aufeinandertreffen gegen den EV Füssen in dieser Saison.

Die Indians setzten sich am Ende deutlich mit 7:2 durch und feierten damit einen wichtigen Sieg im Allgäu-Derby. Damit sind die Indianer weiterhin nur einen Punkt von der Tabellenspitze entfernt, und befinden sich nun auf Rang 2 hinter Bietigheim.

Daniel Huhn rotierte seine Angriffsformationen vor dem Derby ordentlich durch, Basti Flott-Kucis startete im Tor. Die Indians hatten im ersten Abschnitt mehr Spielanteile und die besseren Chancen. Der EV Füssen spielte aber konzentriert und kompakt. Es war das Team aus dem Ostallgäu, das in diesem Drittel mit 1:0 in Führung ging. Bence Farkas traf im Alleingang für die Gäste. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause.

Im Mitteldrittel schafften es die Memminger schnell auszugleichen. Pascal Dopatka traf auf Vorarbeit von Tobi Meier. Die Indianer drehten nun das Spiel. Matej Pekr erzielte gegen Mitte des Drittels die 2:1 Führung. Tyler Spurgeon legte Minuten später zum 3:1 nach. Die Indians hatten weiterhin das Heft in der Hand, auch wenn die Gäste vom Kobelhang weiterhin kämpferisch dagegenhielten.

Im letzten Drittel schnürten die Maustädter den EVF phasenweise ein. Einen tollen Spielzug vollendete Markus Lillich zum 4:1, Sekunden später verkürzte Füssen zwar noch auf 2:4 durch Bauer Neudecker in Überzahl, aber am Sieg der Memminger änderte das nichts mehr. Denis Fominych brachte die Scheibe zum 5:2 in Überzahl im Tor unter und sorgte für die endgültige Entscheidung. In den letzten Minuten spielte sich der ECDC dann in einen Rausch. Was folgte, waren zwei weitere schöne Tore in Überzahl durch Brett Schaefer und Robert Peleikis. Am Ende war es ein verdienter und deutlicher 7:2 Derbysieg. Damit bleibt der ECDC weiterhin an der Tabellenspitze dran und befindet sich nun auf Tabellenplatz 2.

Weiter geht es am kommenden Freitag mit einem Auswärtsspiel bei den Passau Black Hawks. Spielbeginn in der Drei-Flüsse-Stadt ist um 19:30 Uhr. Zwei Tage später geht es mit dem Topspiel in der ALPHA COOLING-Arena weiter. Die Bietigheim Steelers sind am Sonntag um 18:00 Uhr in Memmingen zu Gast. Karten für dieses Spiel sind demnächst online im VVK verfügbar.

ECDC Memmingen vs EV Füssen 7:2 (0:1/3:0/4:1)

Tore: 0:1 (14.) Farkas (Malzer, Jentsch), 1:1 (23.) Dopatka (Meier, Schubert), 2:1 (30.) Pekr (Spurgeon, Lillich), 3:1 (35.) Spurgeon (Pekr, Kurz), 4:1 (49.) Lillich (Peleikis, Pekr), 4:2 (49.) Neudecker (Straub, Bureau-Blais, 5-4), 5:2 (53.) Fominych (Svedlund, Schaefer, 5-4), 6:2 (56.) Schaefer (Meisinger, Svedlund, 5-4), 7:2 (58.) Peleikis (Lillich, Spurgeon, 5-4)

Strafminuten: Memmingen 10 – Füssen 14

